"Bin unkonzentriert": Samira Yavuz vermutet, ADHS zu haben

Samira Yavuz (31) hat in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" über ein persönliches Thema gesprochen, das sie derzeit stark beschäftigt: Die Influencerin vermutet, dass sie möglicherweise an ADHS leiden könnte. Samira beschrieb ihre Gefühle und Gedanken in überraschender Offenheit und erklärte, in diesem Monat besonders belastet und überfordert gewesen zu sein. "Ich sage euch, wie es ist, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen intensiver mit dem Thema ADHS beschäftigen [...]. Mittlerweile frage ich mich, ob ich das nicht auch habe. Das kann einfach nicht sein, ich bin so unkonzentriert", erklärte sie. Dabei stellte sie klar, dass sie neuropsychiatrische Erkrankungen keineswegs belächle, auch wenn ihr das vermehrte Auftreten von ADHS in der Gesellschaft zunächst "wie ein Phänomen" erschien.

Samira berichtete von extremen Schwankungen in ihrem Alltag. Ihr Leben fühle sich an wie ein Wechsel aus Wellenbewegungen: "Wenn ich happy bin, dann kannst du mit mir die Welt erobern. Ich bin dann happy 9000. Und wenn ich deprimiert bin, dann halt auch 9000." Besonders die Herausforderung, eine selbstständige Karriere mit der Versorgung ihrer zwei kleinen Kinder zu verbinden, führe oft zu einer Überforderung. Kleine, unangenehme Aufgaben könnten sie dabei völlig aus der Bahn werfen. Ein "Heulkrampf" oder ein "Nervenzusammenbruch" seien dann nicht ausgeschlossen, verriet sie. "Ich bin einfach heftig zerstreut. Deswegen bin ich manchmal oben, habe fünf Dinge geschafft und denke mir: 'Geil, jetzt reißen wir die Welt an uns.' [...] Und dann kommt wieder dieses tiefe Tief und ich denke mir: 'Oh mein Gott, ist das hart'", beschrieb sie weiter.

Die zweifache Mutter spricht nicht zum ersten Mal offen über ihre Gefühle und Gedanken. In ihrem Podcast zeigt sich Samira immer wieder von einer verletzlichen und reflektierten Seite, was viele ihrer Fans zu schätzen wissen. Auch ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (32) moderiert seinen eigenen Podcast, in dem er oft über die Trennung von Samira spricht. Wie der Realitystar vor Kurzem in seinem Podcast "unREAL" berichtete, hatte sich das Ex-Paar kürzlich darauf geeinigt, gemeinsam mit den zwei Töchtern in den Urlaub zu fahren. "Oh mein Gott, wie sehr ich mich freue", schwärmte er und erklärte, Samira habe der Reise zugestimmt. Damit wollen die beiden ihren Kindern ermöglichen, trotz allem weiterhin ein Familiengefühl zu erleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Anzeige