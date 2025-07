Suche eingestellt: So heikel wird Nacht für Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier (31) kämpft derzeit im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Überleben. Am Montag war die frühere Biathlon-Weltmeisterin von einem Steinschlag erfasst worden und wird seither vermisst. Nachdem die Rettungstrupps am Dienstagabend die Suche wegen einbrechender Dunkelheit abbrechen mussten, soll die Aktion am Morgen fortgesetzt werden. Der Laila Peak, wo das Unglück geschah, ist bekannt für seine extremen Bedingungen – in der derzeitigen Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad. Das berichtet unter anderem Bild. Eine weitere Herausforderung: Die Sportlerin befindet sich in einer Höhe von etwa 5.700 Metern und für sie ist es bereits die zweite Nacht ohne Rettung.

Bei dem Versuch, Laura zu retten, ist auch der bekannte Kletterer Thomas Huber vor Ort. Der erfahrene Bergsteiger engagierte sich bei der Rettung ihrer Seilpartnerin Marina Krauss, die inzwischen in Sicherheit gebracht werden konnte. Die widrigen Wetterbedingungen und das hochalpine Gelände erschweren jedoch die Bemühungen, die einstige Biathletin zu finden. Thomas und weitere Experten betonen, wie kritisch die Lage in dieser Region ist, zumal die Dunkelheit jede Rettungsmaßnahme nahezu unmöglich macht.

Die Sportlerin hatte nach ihrer beeindruckenden Biathlon-Karriere, die durch zwei Olympiasiege und etliche WM-Titel gekrönt wurde, eine Faszination für das Bergsteigen entwickelt. Schon früher hatte sich Laura zur Herausforderung und Schönheit der Hochgebirge hingezogen gefühlt. Ihre Wanderungen und Klettertouren teilte sie regelmäßig mit ihren Fans auf Social Media und ließ sie an ihrer Leidenschaft für die Natur teilhaben. Wie ihr Management laut ZDF bestätigte, war Laura gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als es am Montagmittag auf rund 5.700 Metern zum folgenschweren Steinschlag kam. "Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5.700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet", berichtete das Management in einer Stellungnahme.

Getty Images Laura Dahlmeier 2019 in Frankfurt

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2025

Getty Images Laura Dahlmeier, 2018