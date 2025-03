TikTok-Star Joshua Blackledge mit nur 16 Jahren verstorben

Die TikTok-Community trauert um Joshua Blackledge. Der Social-Media-Star unterhielt auf der Plattform über eine Million Follower und nahm Kurs auf eine erfolgreiche Karriere als Influencer. Am 18. März wurde der Teenager in seinem Zuhause in North Carolina tot aufgefunden. Das geht aus einem Online-Nachruf hervor, der von der Noe-Brooks Funeral Home veröffentlicht wurde. Weitere Einzelheiten zu der Todesursache des Schülers gibt es bisher nicht. Joshua wurde nur 16 Jahre alt.

"Joshua war Schüler der West Carteret High School, wo er Ringen und Leichtathletik betrieb. Er hatte eine Leidenschaft für die Natur und liebte es, am Wasser zu sein, sei es beim Angeln oder beim Bootfahren mit Freunden. Er hatte auch eine Vorliebe für Autos und Lastwagen", heißt es unter anderem in dem Statement. Auch seine Familie kommt in der Traueranzeige zu Wort und erinnert sich liebevoll an Joshua. So schreibt die Mutter unter anderem, dass ihr Sohn ihr immer gerne beim Kochen und bei der Gartenarbeit geholfen habe. "Joshua wird allen, die ihn kannten, wegen seines Enthusiasmus und seiner Liebe zum Leben in Erinnerung bleiben. Möge sein Andenken allen, die um ihn trauern, Trost spenden", lauten weitere Zeilen.

Hinter den TikTok-Kulissen war Joshua ein Teenager mit einem Faible für vieles, was das Leben aufregend machte. Besonders Autos und Trucks zählten zu seinen Leidenschaften. Seinen letzten Social-Media-Beitrag veröffentlichte der Junge am 14. März. Der Clip zeigte ihn mit einigen Freunden in einem weißen Pick-up-Truck. Joshua hinterlässt nicht nur Freunde und Familie, sondern auch seine Partnerin Emmie. In einem Post richtet das Mädchen emotionale Worte an ihren verstorbenen Freund und schreibt via TikTok unter anderem: "Ich hätte nie gedacht, dass ich ohne dich hier sein würde. Josh hat mir gezeigt, was Liebe wirklich ist, obwohl ich sehr jung bin, hat er es nie versäumt, ein Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern."

TikTok / f30joshh Joshua Blackledge, TikTok-Star

TikTok / f30joshh Joshua Blackledge mit seiner Freundin

