Neue Aufgabe: Jana Wosnitza verstärkt das RTL-Fußball-Team

Jana Wosnitza (31) zieht einen neuen Job an Land. Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, wird die Sportmoderatorin ab der neuen Saison das Fußball-Team verstärken. Das heißt: Ab August wird Jana live aus den Stadien der 2. Fußball-Bundesliga berichten. Zudem kümmert sie sich auch um den Europapokal und präsentiert die RTL+ Spieltagsshow "Matchday". Dabei bekommt sie tatkräftige Verstärkung: Denn auch ihre Kolleginnen Laura Papendick (36) und Anna Kraft (39) gehören mit dem Beginn der neuen Saison zum Team.

Jana kann es kaum erwarten, die neuen Herausforderungen endlich anzugehen. "Ich liebe es, im Stadion ganz nah dran zu sein und Gesprächssituationen zu schaffen, in denen man auch mal mehr als das Erwartbare erfährt", erklärte die 31-Jährige freudig über ihr neues Engagement, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Sportjournalismus bedeute für sie eine gesunde Mischung aus Information, Entertainment und vor allem Spontanität. Das möchte sie ihren Fans in ihrem neuen Job vermitteln. "Darin liegt für mich der besondere Reiz der Live-Berichterstattung. Ebenso bin ich auf die Europapokal-Abende mit dem großartigen Matchday-Team gespannt", fiebert Jana dem Ganzen entgegen.

Janas Karriere als Sportjournalistin begann im Jahr 2017 mit einem einjährigen Praktikum beim Sportsender Sport1 – danach absolvierte sie zwei Jahre lang ein Volontariat. Richtig bekannt wurde sie einem breiteren Publikum als Co-Moderatorin beim "Sport1 Doppelpass". Seit 2023 arbeitet die in Köln geborene Moderatorin für RTL – in der vergangenen Saison sah man sie beispielsweise öfter bei NFL-Spielen am Spielfeldrand. Doch Jana mag es abwechslungsreich: 2024 nahm sie an Let's Dance teil und wurde zusammen mit Tanzprofi Vadim Garbuzov (38) Zweite.

RTL / Anne Werner Jana Wosnitza, Sportmoderatorin

RTL / Stefan Behrens Jana Wosnitza am Set von "Unter uns"

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza im "Let's Dance"-Finale 2024

