Millionenverdienst pro Monat: Bonnie Blues Mutter ist stolz

Die ehemalige OnlyFans-Darstellerin Bonnie Blue steht aktuell im Mittelpunkt einer neuen Dokumentation, die auf Channel 4 ausgestrahlt wird. In "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" gibt sie Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere als erwachsene Content-Erstellerin. Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, schockierte mit Rekordversuchen wie ihrem umstrittenen 12-Stunden-Marathon mit 1.057 Männern. Ihre Mutter Sarah verteidigt Bonnie öffentlich und betont in der Dokumentation: "Wenn man 1 Million Pfund im Monat verdienen könnte, würde man das auch machen." Der Sender sieht sich aufgrund der kontroversen Inhalte der Sendung bereits im Vorfeld mit Kritik konfrontiert.

Die 26-Jährige aus Nottinghamshire, die mittlerweile auf der Plattform Fansly aktiv ist, begann im Jahr 2022 mit ihrer Arbeit in der Branche. Zuvor hatte sie in einem traditionellen Bürojob gearbeitet, den sie als "langweilig" empfand. Bonnie erzählte kürzlich, dass sie von ihren Eltern in ihrem gewählten beruflichen Weg unterstützt werde. Nach ihrer Aussage seien sie zwar nicht begeistert von der Branche, stünden aber hinter ihr. Besonders ihre Mutter habe ihr sogar aktiv geholfen, Flyer und Sticker für Promotionaktionen vorzubereiten. Trotz Verbots bestimmter "Challenge"-Inhalte auf OnlyFans begründet Bonnie ihre Erfolge und Aufmerksamkeit durch ihre offen kommunizierten Rekordversuche.

Über Bonnie hinaus scheint es in der Branche ein Interesse an ähnlichen Projekten zu geben. Doch was Bonnie besonders hervorhebt, ist ihr Stolz auf das, was sie erreicht hat. Sie verteidigt ihren Lebensstil und betont, dass sie stets lächeln könne und zu ihrem Weg stehe. Auch kritische Stimmen können sie nicht davon abhalten, ihre Karriere mit voller Überzeugung weiterzuführen. In Interviews zeigte Bonnie sich selbstbewusst und provokativ, etwa indem sie öffentlich erklärte, dass die von ihr geschaffenen Rekorde und Aktivitäten keinen Schaden anrichten würden.

