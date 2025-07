Nach Hulk Hogans Tod: Familie kämpft gegen KI-Fake-Videos

Brooke Hogan (37) und ihr Ehemann Steven Oleksy (39) haben sich zu ihrem Umgang mit dem Verlust von Hulk Hogan (✝71) geäußert. In einer Instagram-Story erklärte Steven, dass sie die Nachricht vom plötzlichen Tod der Wrestling-Legende "privat verarbeiten" und noch kein offizielles Statement veröffentlicht haben. Der frühere Eishockeyspieler wies zudem auf die Existenz KI-generierter Videos hin, die falsche Aussagen im Namen der beiden verbreiten würden. "Meine Frau und ich haben keine offizielle Stellungnahme zum Tod meines Schwiegervaters abgegeben", stellte er klar und fügte hinzu: "Wenn ihr etwas seht oder hört, stammt es nicht von uns. Es kursieren viele verstörende KI-Videos, die nicht unsere Familie, Gefühle oder Meinungen widerspiegeln."

Die Beziehung zwischen Hulk und Brooke stand in den letzten Jahren unter keinem guten Stern. Berichten zufolge hatten sich Vater und Tochter nach Hulks Hochzeit mit Sky Daily 2023 entfremdet. Brookes Fernbleiben von der Zeremonie soll die Distanz zwischen den beiden nur verstärkt haben, obwohl Quellen berichten, dass sie in einem letzten Gespräch vor der Zeremonie ihrem Vater ihre Liebe gestand. Brooke und ihr Bruder Nick Hogan stammen aus der Ehe von Hulk und Linda Hogan (65), die sich 2009 nach 26 Ehejahren trennten. Familie und Freundeskreis des verstorbenen Sportlers scheinen trotz der Differenzen bemüht, das Andenken an ihn als Vater und Menschen zu bewahren.

So erinnerte kürzlich eine gute Freundin der Familie, Ashley Kora, in einem emotionalen Instagram-Tribut daran, wie sehr Brooke ihren Vater trotz einer schwierigen Beziehung geliebt habe. Ashley erklärte: "[Brooke hat] ihn von ganzem Herzen geliebt, ist ihm gegenüber äußerst loyal gewesen und hat sich nur gewünscht, dass er friedlich und glücklich ist und von Menschen umgeben, die ihn für das schätzten, was er wirklich war." Steven teilte diese liebevollen Worte erneut in seiner Story und dankte für die liebevolle Würdigung seiner Frau in dieser schwierigen Zeit für die Familie.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Instagram / mizzhogan Steven Olesky und Brooke Hogan

