Insider: Pamela Anderson und Liam Neeson sollen Paar sein

Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) könnten das neueste Traumpaar am Hollywood-Himmel sein! Die Schauspielerin und ihr Filmkollege sollen sich während der Dreharbeiten zur Neuauflage der Kultkomödie "Die nackte Kanone" nähergekommen sein. "Es ist eine aufkeimende Romanze in den frühen Stadien. Es ist aufrichtig, und es ist offensichtlich, dass sie ganz vernarrt ineinander sind", verrät jetzt ein Insider gegenüber People. Weder Pamela noch Liam haben sich bisher dazu geäußert.

Bereits auf der Premiere des Films in London Anfang Juli zeigten sich die beiden Schauspieler vertraut – Pamela drückte Liam dort zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange. Auch während der Dreharbeiten schwärmten die beiden in höchsten Tönen voneinander. "Was Pamela angeht, muss ich sagen, ich bin total in sie verliebt. Sie ist einfach großartig am Set. Ich kann sie gar nicht genug loben, ehrlich gesagt. Kein großes Ego. Sie kommt einfach zum Arbeiten. Sie ist witzig und ganz unkompliziert", schwärmte Liam in einem Interview mit dem Newsportal. Die 58-Jährige wiederum beschrieb ihn als "perfekten Gentleman", der bei ihr stets das Beste zum Vorschein bringe.

Vor wenigen Tagen feierten die beiden den großen Premierenabend von "Die nackte Kanone" in Berlin. Die Schauspielerin begeisterte auf dem roten Teppich mit einer eleganten Robe und funkelnden Glitzerohrringen, die ihren viel beachteten No-Make-up-Look perfekt zur Geltung brachten. Ihr Filmpartner setzte auf einen entspannten Auftritt in grauem Samtanzug und hellblauem Hemd. Trotz des regnerischen Wetters präsentierten sich Pamela und der "Taken"-Star bestens gelaunt und posierten Arm in Arm für die Fotografen.

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson bei der Deutschland Premiere von "Die nackte Kanone" in Berlin

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "The Naked Gun" Premiere

Getty Images Pamela Anderson bei den Governors Awards, November 2024