Weg der Besserung: Maren Wolf darf Antidepressiva absetzen

Maren Wolf (33) spricht mit ihrer Community sehr offen über ein sensibles Thema. Die Influencerin litt eine ganze Weile unter Depressionen, Panikattacken und einer Angststörung. Vor einigen Monaten ging sie ihre Probleme an: Sie begab sich nicht nur in Psychotherapie, sondern begann auch, leicht dosierte Antidepressiva einzunehmen. Nun meldet sie sich voller Freude in ihrer Instagram-Story: "Ich bin richtig aufgeregt, weil ich gestern gesagt bekommen habe, dass ich meine Antidepressiva langsam absetzen darf. Ihr könnt es euch nicht vorstellen – das bedeutet mir einfach die Welt." Sieben Monate habe sie täglich Medikamente eingenommen, nun dürfe sie diese ausschleichen.

Bereits vor dem Termin bei ihrem Neurologen hatte sie auf Social Media angesprochen, allmählich von dem Medikament loskommen zu wollen. Sie erzählte, dass sie bereits seit mehreren Wochen das Gefühl habe, dass es ihr deutlich besser gehe. Die Therapie wolle sie unbedingt weitermachen – lediglich die Antidepressiva wolle Maren nicht zuletzt wegen ihres Kinderwunsches nicht mehr lange einnehmen. Die 33-Jährige ist bereits Mutter eines Sohnes. Da sie sich aber im vergangenen Jahr einer Bauchdeckenstraffung unterziehen ließ, durfte sie ein Jahr lang nicht schwanger werden. Diese Zeit ist nun abgelaufen – und Maren und ihr Mann Tobias freuen sich darauf, ihrem Lyan in naher Zukunft ein Geschwisterchen zu schenken.

Die blonde Kölnerin begeistert ihre Fans bereits über zwölf Jahre lang mit ihrem Content auf YouTube und Instagram. Inzwischen folgen ihr rund 1,9 Millionen Menschen auf der Social-Media-Plattform. Neben Lifestyle und Familie teilt sie ehrliche Einblicke in ihr Leben und macht auch aus schwierigen Themen wie Beauty-Eingriffen und eben auch mentaler Gesundheit kein Tabu. Privat ist sie seit acht Jahren glücklich mit Tobi verheiratet, der ebenfalls durch Social Media bekannt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer