Das steckt hinter Pedro Pascal und Vanessa Kirbys Flirts

Pedro Pascal (50) und Vanessa Kirby (37) sorgen momentan für Aufsehen, denn ihre flirtenden Gesten auf dem roten Teppich bleiben nicht unbemerkt. Die beiden Schauspieler, die gemeinsam im neuen Marvel-Film "The Fantastic Four: First Steps" die Hauptrollen als Reed Richards alias Mr. Fantastic und Sue Storm alias Die Unsichtbare spielen, wurden bei verschiedenen Events mit auffällig innigen Gesten fotografiert. Von der sanften Berührung am Nacken bis hin zu Händchenhalten: Ihre Körpersprache hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Pedro selbst erklärte jedoch im Interview mit Men's Health, dass körperliche Nähe ihm helfe, mit Stress und Ängsten umzugehen, und sprach von keinem tiefergehenden Hintergrund.

Auch Vanessa äußerte sich verteidigend über die Berührungshandlungen ihres Kollegen. In einem Gespräch mit Vanity Fair erinnerte sie sich an die gemeinsame Teilnahme an der Comic Con, bei der Pedro ihre Hand gehalten hatte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie beide nervös gewesen seien und sie die Geste als mutmachend empfand. PR-Experten wie Doug Eldridge vermuten allerdings, solche Aktionen könnten auch dazu dienen, für zusätzlichen Hype um den Film zu sorgen. Es sei ein gängiger Marketingtrick, bei dem es darum gehe, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Interesse zu wecken – positiv oder negativ.

Pedro ist für seine charismatische und herzliche Art bekannt, was ihn bei seinen Kollegen und Fans gleichermaßen beliebt macht. Vanessa, die in der Vergangenheit in Interviews über ihre enge Beziehung zu Co-Stars sprach, hat ebenfalls einen Ruf als warmherzige Partnerin am Set. Flirts und Zuneigung zwischen prominenten Kollegen, sei es auf der Leinwand oder bei öffentlichen Auftritten, scheinen für Hollywood nichts Neues zu sein. Ob cleverer Marketingtrick oder echter Teamgeist – eines ist sicher: Die beiden Schauspieler wissen, wie man Schlagzeilen macht und steigern damit die Spannung auf ihren gemeinsamen Film.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pedro Pascal und Vanessa Kirby

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler