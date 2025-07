Jamie Lee Curtis plant schon längst ihren Hollywood-Abschied

Jamie Lee Curtis (66) hat offenbart, dass sie seit Jahrzehnten ihren Rückzug aus Hollywood vorbereitet. Die 66-jährige Schauspielerin sprach kürzlich mit The Guardian über ihre Pläne, die Branche eines Tages auf eigenen Wunsch zu verlassen. Ihre Entscheidung, die sie als "Selbst-Ruhestand" bezeichnet, begründete Jamie mit den schmerzhaften Erfahrungen, die sie bei ihren berühmten Eltern Tony Curtis (✝85) und Janet Leigh gemacht hat. Beide hätten enorme Karrieren erlebt, nur um im Alter von der Industrie abgelehnt zu werden. "Das war sehr schmerzhaft mitanzusehen", erklärte sie.

Jamie erklärte weiter, dass sie dafür sorge, dass ihr der Abschied leichter falle, wenn es so weit sei. "Ich bereite mich seit 30 Jahren darauf vor, damit ich nicht dasselbe durchmachen muss wie meine Familie", betonte die Schauspielerin. Ihr Ziel sei es, den Abschied selbst zu bestimmen und nicht warten zu müssen, bis sie nicht mehr gefragt sei: "Ich will die Party verlassen, bevor ich nicht mehr eingeladen werde." Trotz dieser langfristigen Planungen ist sie noch nicht direkt auf dem Absprung. Aktuell ist sie mit dem Film "Freakier Friday" auf der Leinwand zu sehen, der am 8. August in den Kinos anläuft.

Jamie Lee Curtis, Tochter des Hollywood-Stars Tony Curtis, hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Erfolge als Schauspielerin, Autorin und Produzentin gefeiert. Sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie wichtig ihr Familie ist – und genau das spiegelt sich nun auch in ihrem Karriereweg wider! Die Hollywood-Ikone, selbst zweifache Mama, will das Rampenlicht freiwillig hinter sich lassen und setzt damit ein starkes Statement. Ihre Entscheidung, sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzuziehen, wirkt wie ein bewusster Schritt – geprägt von Lebenserfahrung, Rückblicken auf ihre Kindheit und der klaren Priorität: persönliches Glück vor Glamour. Jamie zeigt damit einmal mehr, dass echte Größe oft in der Bescheidenheit liegt.

Getty Images Jamie Lee Curtis auf der Premiere von "The Last Showgirl"

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin