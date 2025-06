Olivia Culpo freut sich auf ihr Baby und süße Partnerlooks

Olivia Culpo (33), Model und Social-Media-Star, steht kurz vor einem großen neuen Kapitel in ihrem Leben: Sie erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Christian McCaffrey (29). Auf TikTok ließ sie ihre Fans am 6. Juni an ihren Vorbereitungen teilhaben, während sie ungeduldig das Ende des dritten Trimesters abwartet. Olivia zeigte stolz ihre genderneutralen Babyanschaffungen in Grün und Beige, darunter Strampler und einen passenden Babyhochstuhl. Besonders begeistert zeigte sie sich von der Idee, mit ihrem Kind im Partnerlook zu gehen. "Ich werde mit meinem Baby matchen, egal ob Junge oder Mädchen", verriet sie strahlend.

Olivia, die ihre Schwangerschaft im März verkündet hatte, sprach außerdem offen darüber, wie überwältigend es anfänglich gewesen sei, eine Baby-Erstausstattung zusammenzustellen. Dank der BabyList-Registrys anderer Mütter konnte sie jedoch Inspiration finden und ermutigt nun ihre Follower, sich gegenseitig zu unterstützen. "Es hat mir so viel Stress genommen, andere Listen als Orientierung zu nutzen", erklärte sie. Bereits bei ihrer Babyparty wurde fleißig spekuliert: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Doch Olivia Culpo selbst weiß es bis heute nicht – und möchte das auch gar nicht. Die Influencerin will sich erst am Tag der Geburt überraschen lassen. "Es wird die schönste Überraschung der Welt sein", kommentierten Fans begeistert unter dem Beitrag.

Hinter den Kulissen genießt Olivia viel Rückhalt von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Schwiegermutter Lisa McCaffrey, die ihr ebenfalls eine liebevolle Botschaft hinterließ: "Du machst das großartig! Vielen Dank, dass du mein Enkelkind austrägst." Das Model zeigt sich nicht nur kreativ und stilbewusst bei den Vorbereitungen, sondern legt auch großen Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen. Seit vergangenem Juni ist sie mit Christian McCaffrey verheiratet. Nach vier Jahren Beziehung gab sich das Paar das Ja-Wort – für Olivia ist er ihr "Fels in der Brandung". Beim Thema Mode versteht sie übrigens keinen Spaß: "Ein Partnerlook mit der ganzen Familie? Vielleicht entdeckt man auch Christian im Hintergrund – natürlich perfekt abgestimmt!", witzelte sie augenzwinkernd. Es scheint ganz so, als sei Olivia bestens gerüstet für ihr nächstes Kapitel.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

