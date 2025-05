Darauf freut sich Olivia Culpo nach der Geburt am meisten

Olivia Culpo (33), Model und Social-Media-Star, erwartet mit ihrem Ehemann, dem NFL-Spieler Christian McCaffrey (28), ihr erstes Kind. Doch bereits jetzt hat Olivia klare Vorstellungen davon, was sie direkt nach der Geburt genießen möchte. "Ich will definitiv Champagner", verriet sie in einem Interview mit People. Zusätzlich freut sie sich darauf, wieder unbeschwert ihre Lieblingsspeisen genießen zu können. Je näher der Geburtstermin rückt, desto gespannter fühlt sie sich: "Ich bin so bereit, wie ich es nur sein kann", erklärte sie. Dennoch stehen für die baldige Mama noch ein paar letzte Vorbereitungen auf dem Plan, darunter das Packen der Kliniktasche.

Während ihrer Schwangerschaft hat Olivia auch Zeit in ihre Hautpflege investiert – jedoch mit Einschränkungen. Die werdende Mutter ist offizielle Partnerin von SkinPen, einem Microneedling-Gerät, das sie vor der Schwangerschaft regelmäßig nutzte, um ihrer Haut einen Frischekick zu geben. Aufgrund der Schwangerschaft musste sie jedoch ihre Hautpflegeroutine grundlegend anpassen und auf SkinPen verzichten. "Ich freue mich darauf, es wieder verwenden zu können, sobald ich meine Schwangerschaft und das Stillen abgeschlossen habe", verriet sie. Sie schätzt vor allem, dass das Gerät nicht invasiv ist und keine langen Auszeiten erfordert, was sie perfekt in ihren Alltag einfügen kann.

Neben ihren Plänen für die Zeit nach der Geburt freut sich Olivia besonders auf die erste Phase mit ihrem Baby. Das Model schwärmte davon, wie besonders die ersten Wochen seien, wenn Neugeborene noch besonders kuschelig seien und langsam zu lächeln beginnen. "Ich liebe das Alter von acht bis zwölf Wochen, wenn sie dich sehen können, aber immer noch gerne auf deiner Brust schlafen", erzählte sie. Auch wenn sie offen zugab, möglicherweise ihre Meinung als Erstlingsmama noch zu ändern, kann Olivia dieses Stadium der engen Bindung kaum erwarten. Diese Vorfreude zeigt, wie sehr sie sich schon jetzt auf ihr neues Leben als Mutter vorbereitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im März 2025

Anzeige Anzeige