Olivia Culpo und Christian McCaffrey feiern Hochzeitstag

Olivia Culpo (33) und Christian McCaffrey (29) haben am vergangenen Sonntag ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Das Model und der NFL-Star, die am 29. Juni 2024 in Rhode Island geheiratet hatten, teilten bewegende Erinnerungen an ihren großen Tag auf ihren Instagram-Accounts. Olivia, die derzeit ihr erstes Kind mit dem Profisportler erwartet, postete ein emotionales Video, das besondere Momente aus ihrer Zeremonie einfing. Dazu schrieb sie: "Ein Jahr ist geschafft, mit etwas Neuem im Blick – bald sind wir mehr als nur zu zweit." Auch Christian teilte auf Instagram rührende Polaroid-Aufnahmen von ihrer Hochzeit und fügte hinzu: "Alles Gute zum ersten Hochzeitstag an die Liebe und das Licht meines Lebens! Du wirst die beste Mama der Welt."

Die romantische Feier des Paares in einer Kapelle im Küstenort Watch Hill ist noch immer in lebhafter Erinnerung, wie die geteilten Bilder und Botschaften zeigen. Neben Aufnahmen, die Szenen wie den ersten Kuss des Paares und das gemeinsame Anschneiden der Hochzeitstorte festhalten, gab es auch zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Familie. Christians Mutter Lisa schrieb emotional unter das Instagram-Video ihrer Schwiegertochter: "Ein Jahr geschafft – und eine ganze Ewigkeit vor euch! Ich liebe euch beide so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag!" Seit ihrer Hochzeit hat das Paar viele gemeinsame Meilensteine erlebt, darunter auch die Ankündigung ihrer Schwangerschaft im März dieses Jahres.

Die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes sorgt bei Olivia für große Vorfreude, wie sie in einem Interview mit People Magazine offenbarte. Sie verriet, dass sie sich besonders auf die ersten Wochen mit ihrem Baby freue, wenn es anfängt zu lächeln und die entspannte, kuschelige Neugeborenenphase beginnt. "Es ist meine erste Erfahrung als Mutter, also werde ich sehen, ob ich meine Meinung ändere. Aber ich liebe es, diese Zeit zu genießen", sagte sie strahlend. Abseits des Glamours ihrer Promi-Karrieren scheinen Olivia und Christian ein harmonisches Familienleben aufzubauen – ein neues Kapitel, auf das sie mit großer Freude blicken.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juni 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, Schauspielerin und Sportler