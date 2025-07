Endspurt: Olivia Culpo zeigt ihren kugelrunden Babybauch

Olivia Culpo (33) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und teilt besondere Momente mit ihren Fans. Auf Instagram veröffentlicht die Social-Media-Bekanntheit nun ein neues Foto, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Olivia liegt ganz entspannt mit ihrem Hund auf der Couch und trägt einen Bikini mit einem modischen Muster in Gelb, Schwarz und Weiß. Ihre natürliche Schönheit wird durch das Fehlen von Make-up und ihr locker fallendes Haar unterstrichen.

Erst eine Woche zuvor hatte Olivia ihren Babybauch bei den Feierlichkeiten zum amerikanischen Unabhängigkeitstag gezeigt. Gekleidet in einem roten Balconette-Top und weißer, tief sitzender Hose mit weitem Bein kombinierte sie ihren Look mit einer weißen, offenen Bluse und einem roten, rückwärts getragenen Cap. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian McCaffrey (29), einem Star der San Francisco 49ers, posierte sie am Pool. Der Football-Profi legte liebevoll eine Hand auf ihren Bauch. Das Paar, das seit Juni 2024 verheiratet ist, erwartet im Herbst seinen ersten Sohn – eine Nachricht, die sie im März dieses Jahres mit einem romantischen Video verkündet hatten.

Der Babybauch des Models sorgt seit Wochen für Aufmerksamkeit bei den Fans. Nach einem Ansturm von Kommentaren auf ein kürzlich erschienenes Foto mutmaßten diese sogar, dass Olivia Zwillinge erwarten könnte. Die mehrfache Miss-Titelträgerin zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt und begeistert weiterhin mit stilvollen Einblicken in ihre Schwangerschaft. Bereits vor einigen Tagen posierte sie nackt für ein Fotoshooting und bewies erneut, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Mai 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Social-Media-Star

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo, Juli 2025