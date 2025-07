Zehn Tage nach Geburt: Olivia Culpo macht schon eine Diät

Olivia Culpo (33) hat gerade erst vor zehn Tagen ihre Tochter Colette zur Welt gebracht. In einer Instagram-Story berichtet das Model, dass es schon wieder darauf achtet, was es isst. Ihre Mutter Susan Curran meinte es aber nur gut und brachte ihr einige süße Leckereien ins Wohnzimmer. "Hier geht meine Diät dahin", hörte man Olivia in einem Video etwas scherzhaft sagen, in dem sie sich von dem köstlichen Gebäck ablenken ließ. Ob Olivia also wirklich schon wieder strenge Diät hält oder nur einen Scherz machte, ließ sie offen.

Erst vor wenigen Tagen begrüßten Olivia und ihr Mann Christian McCaffrey (29) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Die Ankunft ihres kleinen Engels machten sie mit süßen Fotos der Geburt öffentlich. Dazu verrieten die stolzen Eltern auch direkt den Namen ihrer Tochter: Colette Annalise McCaffrey. Aktuell gewöhnt sich die kleine Familie an ihren Alltag. Unterstützung bekommen sie dabei von Olivias Mama. Diese spielte für ihre Enkeltochter sogar liebevoll auf der Geige, während diese friedlich im Arm ihrer Mutter schlummerte.

Olivia und Christian sind bereits seit 2019 miteinander verheiratet. Im vergangenen Sommer gaben sich die ehemalige Miss Universe und der Runningback der San Francisco 49ers auf Rhode Island das Jawort. Der Sportler ist Olivias Fels in der Brandung – auch, als sie während ihrer Schwangerschaft mit einigen Komplikationen wegen eines Blutgerinnsels kämpfte. "Ich habe seit der zweiten Woche Bettruhe und davor hatte ich auch eine Lungenentzündung, also war ich auch zwei Wochen lang krank. Alles in allem habe ich wirklich vier Wochen lang Bettruhe gehabt", berichtete die 33-Jährige im März auf TikTok.

Getty Images Olivia Culpo, Model

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihre Tochter, Juli 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey