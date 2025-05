Bald soweit: Olivia Culpo zeigt großen Babybauch im Bikini

Olivia Culpo (33), bekannt als Model und Social-Media-Star, begeistert aktuell nicht nur mit ihrer strahlenden Schwangerschaft, sondern auch mit ihrem Sinn für Mode. Die Beauty, die ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Footballspieler Christian McCaffrey (28), erwartet, präsentierte sich kürzlich auf Social Media in einem sommerlichen Schwangerschafts-Look. In einem gelb-weiß geblümten Bikini mit passender Strickjacke, Sonnenbrille von Chanel und elegantem Halbzopf begeisterte sie ihre Fans. Mit einer guten Portion Selbstironie kommentierte sie ihre Schnappschüsse unter anderem auf TikTok mit: "Sie ist Schönheit, sie ist Anmut, sie googelt, ob Knöchel explodieren können."

Die Schwangerschaft bringt für Olivia auch gesundheitliche Herausforderungen mit sich. Im März offenbarte sie laut US Weekly, dass sie aufgrund einer Erkrankung wochenlang das Bett hüten musste. Eine Lungenentzündung und ein Bluterguss in ihrer Gebärmutter machten es notwendig, absolute Ruhe zu bewahren. "Ich bin wirklich dankbar, dass es dem Baby gut geht", berichtete sie damals und erklärte, wie Medikamente halfen, die Schwangerschaft zu stabilisieren. Trotz der Schwierigkeiten betonte Olivia, wie sehr sie sich auf die baldige Geburt ihres Kindes freut und lässt ihre wachsende Fangemeinde an dieser besonderen Zeit teilhaben.

Für Olivia markiert die Schwangerschaft einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben. Sie und Christian haben ihre Liebe im vergangenen Jahr mit einer Traumhochzeit gefeiert und bereiten sich nun auf ihr erstes gemeinsames Kind vor. Die süße Neuigkeit ihres baldigen Nachwuchses verkündete die 33-Jährige persönlich auf Instagram. Im März teilte sie zwei Fotos von sich in einem hellen Kleid, auf denen ihre rechte Hand sanft auf ihrem Babybauch liegt. Sie betitelte die Aufnahmen voller Vorfreude mit "Nächstes Kapitel, Mutterschaft."

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im März 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im November 2024

