Schlagerstar Ricky Shayne (†81) ist bereits 2024 gestorben

Ricky Shayne (81) ist im Alter von 81 Jahren verstorben – und das bereits am 8. November 2024. Wie Bild berichtet, fand der Schlagersänger nach langer, schwerer Krankheit seine letzte Ruhe in Berlin. Seine Lebensgefährtin Martina Wehner war bis zuletzt an seiner Seite und hielt sein Ableben lange geheim – so, wie Ricky es gewünscht hatte. "Ricky ist zu Hause friedlich eingeschlafen. Er meinte, wenn er nicht mehr da sei, solle ich einfach sagen, er sei im Urlaub in Kanada. Er sprach auch nie über seine Krankheit", erklärt sie dem Blatt. Zuletzt war der Musiker sogar auf einen Rollator angewiesen.

Mit seinem Hit "Mamy Blue" erlangte Ricky 1971 große Bekanntheit und stieg sogar auf Platz 1 in der "ZDF-Hitparade". Seine rauchige Stimme, sein markantes Äußeres und Songs wie "Ich sprenge alle Ketten" prägten eine Ära. Nach seinen erfolgreichen Jahren in der Musik zog sich der Sänger Mitte der 1970er zurück und versuchte sich an unterschiedlichen Projekten, darunter auch der Handel mit Kleidungsstoffen und ein eigener Kiosk in Düsseldorf. Keines seiner Vorhaben konnte jedoch an die Glanzzeiten seiner Karriere anschließen. Seinen letzten großen TV-Auftritt hatte er im Jahr 2021, als er noch einmal bei der Jubiläumssendung "50 Jahre ZDF-Hitparade" auftrat und seinen legendären Song performte.

Dass er in seinen späteren Jahren nicht mehr zum Ruhm und Reichtum früherer Zeiten zurückfand, belastete ihn schwer. Der Schlagerstar lebte zuletzt in bescheidenen Verhältnissen und erhielt lediglich eine kleine Rente. Trotz seiner schwierigen Lage war er zutiefst dankbar für das, was er als seinen größten Schatz bezeichnete: Martina. Sie war für ihn mehr als nur eine Begleiterin – sie wurde sein Halt und Gegenstück in schwierigen Zeiten. "Ich nenne sie nicht meine Frau, sondern meine Erlöserin. Ohne sie wäre ich schon lange nicht mehr da", beschrieb Ricky seine Lebensgefährtin in einem seiner letzten Interviews liebevoll.

ActionPress Ricky Shayne bei der ZDF-"Hitparade" 1970

ActionPress Ricky Shayne, 1987

