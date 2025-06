"Pippi Langstrumpf": So lebt Annika-Darstellerin Maria heute

Maria Persson (66), bekannt durch ihre Rolle als Annika in den "Pippi Langstrumpf"-Verfilmungen von 1969, prägte die Kindheit vieler Zuschauer. Damals war Maria gerade einmal zehn Jahre alt, als sie die schüchterne, vorsichtige Annika spielte, die mit ihrem Bruder Tommy und Pippi Langstrumpf zahlreiche Abenteuer erlebte. Ursprünglich bewarb sich Maria laut Kino.de sogar auf die Hauptrolle der Pippi, die jedoch an Inger Nilsson (66) ging. Nach dem Ende der Dreharbeiten entschied sich Maria gegen eine Karriere im Filmgeschäft und schlug stattdessen einen anderen Weg ein. Heute lebt Maria mit ihrem Sohn auf Mallorca.

Nach einem kurzen Besuch in einer Schauspielschule entschied sich Maria endgültig gegen eine Karriere in der Filmbranche. Stattdessen schloss sie eine Ausbildung zur Krankenschwester ab und zog mit ihrem damaligen Partner auf die Baleareninsel. Dort bekam sie einen Sohn und führte eine Bar, musste diese jedoch nach der Trennung von ihrem Mann verkaufen. Seit 2012 erschweren gesundheitliche Probleme wie Arthrose im Knie ihr Leben. Auch finanziell hatte sie zu kämpfen, da die Gagen während ihrer Zeit als Kinderstar äußerst niedrig ausfielen. Als ihre Notlage bekannt wurde, zeigten viele "Pippi Langstrumpf"-Fans Mitgefühl. 2019 startete eine erfolgreiche Spendenaktion aus den Niederlanden: Maria, Inger und Pär erhielten jeweils 10.000 Euro.

Während "Pippi Langstrumpf" in Schweden bereits ab 1969 als TV-Serie ausgestrahlt wurde, kamen die Abenteuer des frechen Mädchens in Deutschland zunächst in Form zweier zusammengeschnittener Kinofilme – "Pippi Langstrumpf" und "Pippi geht von Bord" – in die Kinos. Erst 1971 feierte die synchronisierte Originalserie laut Kino.de im deutschen Fernsehen ihre Premiere. Zu diesem Zeitpunkt waren Maria Persson und ihre Co-Stars bereits international bekannt – und auch im deutschsprachigen Raum avancierte sie als Annika zur beliebten Kinderstar-Ikone. Trotz der Höhen und Tiefen, die ihr Leben seither prägten, blickt Maria wohl mit einem Lächeln auf die Dreharbeiten zurück. In den Herzen vieler Zuschauer bleibt sie die zurückhaltende Annika: das ruhige, moralische Gegengewicht zu Pippi und Tommy im berühmten Kindertrio.

Tommy (Pär Sundberg), Pippi (Inger Nilsson) und Annika (Maria Persson) bei "Pippi Langstrumpf"

Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy auf dem Pferd Kleiner Onkel

Tommy, Pippi Langstrumpf und Annika vor der Villa Kunterbunt

