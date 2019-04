Da werden Erinnerungen wach! Vor mehr als 50 Jahren stand Maria Persson (59) für die Verfilmung von Astrid Lindgrens (✝94) Kinderbuch-Reihe "Pippi Langstrumpf" vor der Kamera: Zwei Jahre lang verkörperte sie in Film und Serie die Rolle der Annika und sorgt damit auch heute noch in vielen Kinderzimmern für munteres Gekicher. Für Maria hingegen dürfte ihre Paraderolle in weniger froher Erinnerung geblieben sein: Offenbar verdiente die Annika-Darstellerin bei ihrem Engagement so wenig, dass sie heute auf die finanzielle Unterstützung ihrer Fans angewiesen ist!

Im vergangen Oktober hatte Maria im Gespräch mit Bild ein Geheimnis enthüllt, das wohl viele "Pippi Langstrumpf"-Fans überrascht haben dürfte: Während der zweijährigen Dreaharbeiten rund um die Villa Kunterbunt hat sie angeblich gerade mal 900 Euro verdient! "Das Geld ging komplett an die Produktionsfirma", hatte die Darstellerin damals beklagt. So habe sie heute nicht einmal genügend Geld beisammen, um ihre Arthrosebeschwerden im Knie behandeln zu lassen.

Berührt von Marias trauriger Geschichte starteten die niederländischen Fans Marjan Tulp und Heleen Bosma vor einigen Monaten eine Crowdfunding-Aktion, mit welcher sie den ehemaligen Darstellern und insbesondere auch Maria helfen möchten. "Von dem Geld kann sie sich einer Magenbypass-Operation unterziehen. Danach kommt eine Knie-Operation", freuten sich die beiden in einem weiteren Interview mit der Zeitung über den bereits für Maria gesammelten Spendenanteil.

Getty Images Astrid Lindgren im März 1976 in Stockholm

Anzeige

ActionPress/IBL BILDBYRA AB Tommy, Pippi Langstrumpf und Annika vor der Villa Kunterbunt

Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy auf dem Pferd Kleiner Onkel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de