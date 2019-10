Diese Nachricht wird nicht nur viele Kinderherzen höherschlagen lassen, sondern auch noch so manchen Erwachsenen erfreuen. Seit Jahrzehnten sind die Pippi Langstrumpf-Bücher von Astrid Lindgren (✝94) aus den Kinderzimmern auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Auch die Verfilmungen aus den 60er-Jahren mit Inger Nilsson (60) in der Rolle als Pippi wurden zu Riesenhits. Jetzt kehrt Pippi Langstrumpf auf die Kinoleinwand zurück!

Wie die Produktionsfirma Studiocanal in einer Pressemitteilung verrät, werden Pippi und ihre Freunde Tommy und Annika in einer neuen Realverfilmung wieder zum Leben erweckt. Für dieses Projekt hat sich Studiocanal mit der Produktionsfira Heyday Films und der Astrid Lindgren Company zusammengetan. "Wir sind geehrt von dem Vertrauen, dass uns die Familie von Astrid Lindgren entgegenbringt, indem sie uns Partner sein lässt, diese zeitlose, wunderbare und fröhliche Figur von Astrid Lindgren auf die große Leinwand zu bringen", heißt es in dem Statement.

Wann der neue "Pippi Langstrumpf"-Streifen in die Kinos kommen soll und wer dieses Mal in die Rolle der rothaarigen Kinderheldin schlüpfen darf, ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch auf den neuen "Pippi Langstrumpf"-Film? Stimmt ab!

Collection Christophel / ActionPress Eine Szene aus "Pippi Langstrumpf"

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Eine Szene aus "Pippi Langstrumpf"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de