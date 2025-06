"Celebs Go Dating"-Experte Eden Blackman (57) ist verstorben

Eden Blackman, bekannt aus der britischen TV-Show "Celebs Go Dating", ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Wie seine Familie bekannt gab, starb der Dating-Experte am 21. Juni 2025 nach einer langen Krankheit, die er "mit stiller Würde" ertrug. In einem emotionalen Statement auf seinem offiziellen Instagram-Account beschrieb die Familie ihn als "charmant, unberechenbar, lebendig und voller Leben". Freunde, Fans und ehemalige Kollegen fluteten die sozialen Medien mit bewegenden Beileidsbekundungen. Stars wie Fearne Cotton (43) würdigten Eden als warmherzigen Menschen und charismatische Persönlichkeit.

Nach vier Staffeln als Dating-Experte verließ Eden im Jahr 2018 die Show "Celebs Go Dating". Die Sendung hatte ihn zum Fanliebling gemacht, da er den Prominenten mit Humor und Empathie half, die Liebe zu finden. Seit seinem Rückzug aus dem TV widmete er sich vor allem seiner Musik-PR-Agentur und anderen Projekten wie beispielsweise seinem DJ-Dasein. Doch seine Leidenschaft für die Liebe und die Partnervermittlung ließ ihn nicht los. Eden entwickelte die Dating-App "Would Like to Meet" und feierte damit große Erfolge.

Eden wurde nicht nur wegen seiner beruflichen Erfolge, sondern auch wegen seines zwischenmenschlichen Wesens geschätzt. Kollegen wie Paul C. Brunson erinnern sich an seine Freundlichkeit und Unterstützung. Der Rapper Example (43) würdigte ihn auf X als jemanden, der an ihn glaubte, bevor er seinen großen Durchbruch hatte. In den sozialen Netzwerken beschrieben Freunde und Bekannte Eden als charismatisch und unvergesslich. Laut seiner Familie wird sein Lebensgeist, voller Lachen und Abenteuerlust, weiterleben und alle begleiten, die ihn gekannt haben.

Eden Blackman, Dating-Experte

Eden Blackman, "Celebs Go Dating"-Star

Eden Blackman im Dezember 2019

