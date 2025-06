Alain Delons (†) Sohn erhebt nach Tod schwere Vorwürfe

Die jüngsten Enthüllungen über die bereits verstorbene Filmlegende Alain Delon (✝88) werfen ein düsteres Licht auf dessen Privatleben. Sein jüngster Sohn, Alain-Fabien Delon, hat laut den Berichten von Bild in einem neuen Buch erschreckende Vorwürfe erhoben: Sein Vater sei ein gewalttätiger Mann gewesen, der Menschen in seinem engen Umfeld schwer verletzt habe. Besonders betroffen sei Alain-Fabiens Mutter, das niederländische Model Rosalie van Breemen, gewesen, der Alain Delon während ihrer Beziehung schwerste körperliche Schäden zugefügt haben soll. Auch Alain-Fabien selbst habe unter der Erziehung seines Vaters gelitten – angeblich habe ihn sein Vater über Nacht in einen Hundekäfig gesperrt, um ihn "abzurichten".

Die Vorwürfe von Alain-Fabien sind nicht die ersten dieser Art, werfen jedoch neues Licht auf die dunkle Seite des Schauspielers. Bereits zu Lebzeiten des Stars kamen Gerüchte über Gewalt und schwierige Beziehungen auf. In dem Buch behauptet der Promispross beispielsweise, dass der Schauspieler seiner Mutter insgesamt acht Rippen und zweimal die Nase gebrochen habe. Auch eine spätere Weggefährtin des Schauspielers, die Regieassistentin Hiromi Rollin, wird in den Berichten erwähnt: Laut Alain-Fabien soll auch sie unter gewaltsamen Angriffen gelitten haben.

Trotz der belastenden Erinnerungen an seinen Vater hat Alain-Fabien vor einigen Monaten an einer Gedenkstätte auf Alains Anwesen in Douchy von ihm Abschied genommen. Der französisch-schweizerische Filmproduzent verstarb vergangenen August in Frankreich. Vor seinem Tod kämpfte er mit schweren gesundheitlichen Problemen – unter anderem mit den Folgen eines Schlaganfalls.

Getty Images Alain Delon, 2019

Getty Images Alain-Fabien Delon, 2023 in Paris

Getty Images Alain Delon und Rosalie van Breemen, 2012