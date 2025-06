Timothée Chalamet distanziert sich von dem Kardashian-Clan

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) sind seit September 2023 offiziell ein Paar, doch jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass der Schauspieler sich zunehmend vom berüchtigten Kardashian-Clan distanziert. Wie das Portal RadarOnline berichtet, soll Timothée besorgt um sein Image sein. Ein Insider erklärte, dass der Filmstar den Eindruck habe, Kylies Familie könne seine Bekanntheit für eigene "Networking-Zwecke" nutzen. Besonders bei den regelmäßigen Familientreffen halte sich Timothée deshalb nur so kurz wie möglich auf und suche nach Ausreden, frühzeitig zu gehen.

Besonders bei Familienoberhaupt Kris Jenner (69) und Kylies Schwestern Kim Kardashian (44) und Khloé Kardashian (40) soll Timothées distanzierte Haltung für Unverständnis sorgen. Eine Ausnahme in seinem Verhältnis zur Familie bildet laut Insidern Kylies Schwester Kendall Jenner (29), mit der sich der Darsteller wohl sehr gut versteht. Die beiden hätten bereits gemeinsame Interessen entdeckt, was bei einem Besuch eines Basketballspiels der New York Knicks besonders deutlich wurde. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber dem Kardashian-Clan profitiert Timothée aber auch von der Medienaufmerksamkeit, die seine Beziehung zu Kylie mit sich bringt.

Erst vor wenigen Wochen berichtete das OK! Magazine, dass besonders Caitlyn Jenner (75) von Timothée begeistert sein soll. Nach einem gemeinsamen Treffen im Haus in Malibu sei die frühere Olympionikin offenbar regelrecht ins Schwärmen geraten. "Er ist höflich, charmant und gut erzogen. Alles, was sich ein Elternteil für seine Tochter wünschen kann", soll Caitlyn über den TV-Star gesagt haben. Sie sieht Timothée demnach sogar als perfekten Partner für Kylie.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter auf dem roten Teppich, 2011

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner bei den Oscars 2025