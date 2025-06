Krebserkrankung: So schlimm steht es um Alfons Schuhbeck

Alfons Schuhbeck (76), der berühmte Sternekoch aus München, sorgte am Dienstag vor dem Landgericht München I. für einen bewegenden Moment. Wie unter anderem Bild berichtet, verlas er um 12.08 Uhr sein Geständnis, in dem er unter anderem seine Angst, sein Lebenswerk zu verlieren, und seine falschen Entscheidungen thematisierte. Der gebürtige Traunsteiner, der bereits wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und nun wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrugs vor Gericht steht, zeigte sich reumütig. Sein Anwalt enthüllte zudem, dass er an einer unheilbaren Krebserkrankung leidet, bei der Tumoren bereits Lymphknoten befallen haben.

Die gesundheitliche Situation des Starkochs ist erschütternd: Alfons kämpft mit einer fortschreitenden und nicht heilbaren Krebserkrankung, die trotz erfolgter Operation nicht vollständig behandelbar ist. Sein Anwalt erklärte, dass die Krankheit ihn sowohl psychisch als auch physisch schwer belaste. Bis mindestens September bleibt der Starkoch für medizinische Behandlungen auf freiem Fuß. Vor Gericht schilderte der 76-Jährige, wie die finanzielle Belastung – trotz der Unterstützung privater Gönner – über seine Kräfte hinausging und ihn letztlich zu Fehlentscheidungen trieb, die jetzt vor Gericht verhandelt werden.

Für den aus einfachen Verhältnissen stammenden Alfons, der zur gefeierten Kochlegende wurde und Restaurants an Münchens prominenter Adresse betrieb, ist diese Situation ein tiefer Fall. Jahrzehntelang galt er als einer der prägendsten Gastronomen Deutschlands. Seine Gerichte, seine Fernsehbühne und sein Aufstieg zum "Ingwerkönig" machten ihn zu einer festen Größe. Doch der Druck, an der Spitze zu bleiben, die finanziellen Krisen und schließlich auch seine persönliche Erkrankung haben aus einem Erfolgsmärchen eine bittere Tragödie gemacht.

Getty Images Alfons Schuhbeck, Oktober 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, Sternekoch

