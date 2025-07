Babyglück: Tobi Pearce und seine Rachel sind Eltern geworden

Tobi Pearce und seine Frau Rachel Dillon durften ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen. Diese freudige Nachricht teilte das Paar in einem rührenden Instagram-Post. Neben den niedlichen Fotos enthüllten die beiden auch den außergewöhnlichen Namen ihres Sohnes: Easton J Pearce. Die Schnappschüsse zeigen intime Momente der Australier im Krankenhaus. Die stolze Neu-Mama hielt ihren Sohnemann behutsam in den Armen. Obendrein feierte Rachel die Entbindung offenbar mit einem großen Teller Sushi. Zu den Bildern schrieb der Influencer: "Unsere kleine Liebe ist auf Erden".

Es ist das erste Kind des Paares, das im Mai 2024 in einer romantischen Zeremonie in Italien geheiratet hat. Schon im Januar hatten Rachel und Tobi ihren Fans im Netz mit einem süßen Video verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. In dem Clip zeigte Rachel ihren wachsenden Babybauch und einen positiven Schwangerschaftstest. Auch Tobis Tochter Arna, die aus seiner früheren Beziehung mit Kayla Itsines (34) stammt, war in die Ankündigung integriert. Die wichtigsten Momente der Schwangerschaft teilten Rachel und Tobi regelmäßig in den sozialen Medien und boten so einen hautnahen Einblick in ihre kleine Familie.

Kayla und Tobi gehören beide zu den bekanntesten Fitnessstars in Australien. Sie waren bis 2020 ein Paar und freuten sich ein Jahr zuvor über die Geburt von Tochter Arna. Auch Kayla ist inzwischen neu vergeben. Im Dezember 2023 heiratete sie ihren Partner Jae, mit dem sie auch einen Sohn namens Jax hat.

Instagram / racheljdillon Tobi Pearce und Rachel Dillon mit ihrem Neugeborenen

Instagram / racheljdillon Easton J. Pearce, Sohn von Tobi Pearce und Rachel Dillon

Instagram / racheljdillon Rachel Dillon, Juli 2025