Netflix bringt zweite Staffel von "Ich und die Walter Boys"

Die beliebte Teenie-Serie "Ich und die Walter Boys" kehrt endlich mit der lang erwarteten zweiten Staffel zurück. Netflix hat den Starttermin nun offiziell bestätigt: Ab dem 28. August 2025 können die Fans die Fortsetzung auf der Streaming-Plattform sehen. In der ersten Staffel erlebten die Zuschauer, wie Jackie, gespielt von Nikki Rodriguez (22), nach New York zog und ihre Erlebnisse mit den Walter Boys in Colorado vorerst hinter sich ließ. Doch das Wiedersehen wird von Spannung geprägt sein, denn ungelöste Konflikte und emotionale Verwicklungen stehen bevor. Der neue Trailer verspricht reichlich Drama, Romanzen und frischen Wind durch neue Charaktere.

In dem humorvollen und emotionalen Coming-of-Age-Drama erwartet die Fans ein erneutes Liebeschaos zwischen Jackie, Cole (Noah LaLonde) und Alex (Ashby Gentry). Während Jackie sich neuen Herausforderungen in Silver Falls stellen muss, spielen auch die engen Verbindungen und Konflikte innerhalb der Walter-Familie wieder eine zentrale Rolle. Die neuen Folgen sollen nicht nur die Ereignisse in Colorado beleuchten, sondern auch Jackies Veränderungen nach ihrem Aufenthalt in New York aufzeigen. Zudem wurden neue Gesichter angekündigt, die frischen Wind in das ohnehin turbulente Leben der Walters bringen dürften.

"Ich und die Walter Boys" basiert auf dem 2014 erschienenen Roman von Ali Novak, dessen Fortsetzung "My Return to the Walter Boys" im August 2025 erscheinen wird. Die Autorin betont, dass sich die Serie zunehmend von ihrer literarischen Vorlage emanzipiert, was Fans auf zusätzliche Wendungen hoffen lässt. Bereits in der ersten Staffel sorgten Abweichungen für Überraschungen und hielten die Zuschauer in Atem. Die Dreiecksbeziehung mit Cole und Alex sowie die Frage, ob Jackie ihren Platz in der chaotischen, aber liebevollen Walter-Familie endgültig finden wird, bleiben zentrale Themen, die schon die Leser der Buchvorlage tief berührten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashby Gentry, Nikki Rodriguez und Noah LaLonde im Mai 2025 in Inglewood

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Rodriguez beim "Elle Hollywood Rising" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Rodriguez bei den People's Choice Awards 2024

Anzeige