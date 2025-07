40-Kilo-Abnahme: Jo Wuensche hält nichts vom Kalorienzählen

Jo Wuensche hat eindrucksvolle 40 Kilo abgenommen und ihre Methode auf dem Lascana Summer Club Event erläutert. Die Influencerin erklärte gegenüber Promiflash, dass sie dabei bewusst auf das Zählen von Kalorien verzichtet habe, da dies ihrer Meinung nach problematisch sein könne. "Kalorien zählen tatsächlich nicht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, weil man auch schnell in so eine Essstörung damit geraten kann", so Jo.

Die Social-Media-Persönlichkeit verriet, dass Spaß am Essen für sie eine zentrale Rolle spiele: "Ich liebe Essen über alles", erklärte sie. Für Jo ist es wichtig, Genuss und Kontrolle miteinander zu verbinden. Auch Lebensmittel wie Pizza und Eis gehören gelegentlich auf ihren Speiseplan, jedoch in Maßen. Ihre Abnahme sei das Ergebnis von bewussten Entscheidungen und einem ausgewogenen Lebensstil. Dieser Ansatz scheint sich bewährt zu haben, denn die Influencerin wirkt selbstbewusst und glücklich.

Jo erwähnte auch, dass ihr Weg zu einem gesünderen Lebensstil keine einfache und schnelle Angelegenheit war. Der Prozess ihrer Gewichtsabnahme soll über mehrere Jahre gedauert haben und war geprägt von Höhen und Tiefen. Mit einer Kombination aus Sport und einem neuen Lebensstil hat sie es jedoch geschafft, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Neben ihrer Offenheit zum Thema Ernährung teilt Jo auch regelmäßig Einblicke in ihr persönliches Leben mit ihren Followern und motiviert viele, ihre eigene Abnehmreise auf gesunde Weise anzugehen.

