Bestätigt: Twenty4tim wird neuer "Reality Queens"-Moderator

Es ist offiziell: Tim Maximilian Kampmann, besser bekannt als Twenty4tim (24), übernimmt die Moderation der neuen Staffel von Reality Queens. Nach wochenlangen Spekulationen löste der Social-Media-Star selbst das Rätsel um den neuen Moderator der Show auf Instagram. In einem emotionalen Post teilte er mit: "Ich zittere, während ich diese Zeilen gerade schreibe. Mein wahrscheinlich größter Traum geht hiermit in Erfüllung! Ich bin der Moderator der neuen Staffel von 'Reality Queens'." Twenty4tim befindet sich aktuell bereits am anderen Ende der Welt und bereitet sich auf die Dreharbeiten vor.

Mit dieser Nachricht folgt der junge Entertainer nach vielen Gerüchten ganz offiziell auf Filip Pavlovic (31), der die beliebte Reality-Show bisher moderierte und ihr in der ersten Staffel seinen Stempel aufdrückte. In seinem Statement richtete Twenty4tim auch ein Dankeschön an seinen Vorgänger und bezeichnete ihn als Wegbereiter. Neben dem Dschungel-Abenteuer, das er als Moderator begleiten wird, spricht der frischgebackene Gastgeber auch von seiner treuen Community: "Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen." Der Ort der Dreharbeiten ist bisher geheim, doch Fans dürfen sich zweifellos auf spannende Momente und einzigartige Eindrücke freuen.

Für Twenty4tim dürfte dies eine besondere Etappe in seiner Karriere sein. Mit seinen humorvollen und schillernden Auftritten hat er sich eine beeindruckende Fangemeinde in der Welt der sozialen Medien aufgebaut. Bereits im Jugendalter träumte er laut eigenen Aussagen von einer Karriere im Moderationsbereich. Seine Rolle bei "Reality Queens" markiert daher einen besonderen Meilenstein in seinem Werdegang. Für seine begeisterten Fans ist diese Nachricht ein weiterer Beweis dafür, wie weit er es geschafft hat – von den ersten Posts eines Schülerträumers bis hin zu einer der aktuell angesagtesten Persönlichkeiten der Entertainment-Branche.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin