Scarlett Johansson sprengt alle Box-Office-Rekorde

Scarlett Johansson (40) hat sich mit der Veröffentlichung ihres neuesten Films "Jurassic World Rebirth" an die Spitze der hollywoodweiten Box-Office-Rangliste katapultiert. Mit einem bisherigen Karrieretotal von beeindruckenden 14,8 Milliarden Dollar (etwa 12,5 Milliarden Euro) weltweit ist sie nun laut The Numbers die erfolgreichste Schauspielerin an den Kinokassen. Die Premiere des neuen Dino-Abenteuers am 2. Juli 2025 spielte allein in der ersten Woche 322,6 Millionen Dollar (etwa 274 Millionen Euro) ein. Damit überholte sie ihre ehemaligen Marvel-Kollegen Samuel L. Jackson (76), der nun Platz 2 belegt, und Robert Downey Jr. (60) auf Platz 3.

"Jurassic World Rebirth" ist ein actionreicher Abenteuerfilm, in dem Scarlett eine ehemalige Militäroperative spielt, die sich in ein verlassenes Areal der ursprünglichen Jurassic-Park-Forschung wagt. Der Film wurde von Gareth Edwards inszeniert und von David Koepp (62) geschrieben, während Steven Spielberg (78) erneut als Produzent mitwirkte. Neben Scarlett gehören auch Jonathan Bailey (37), Mahershala Ali (51) und Rupert Friend zum Cast – und natürlich die ikonischen Dinosaurier der Reihe. In einem Interview mit People Magazine drückte Scarlett ihre Begeisterung aus: "Es fühlt sich surreal an, Teil dieses Franchise zu sein, das ich schon als Kind geliebt habe."

Die Schauspielerin, die bereits Oscar-Nominierungen vorweisen kann, sorgt derzeit auch abseits des Dinosaurier-Universums für Schlagzeilen. Mit "The Phoenician Scheme", einem Film von Wes Anderson, setzte sie ihren Box-Office-Erfolg fort. Im Mai feierte sie zudem ihr Regiedebüt beim Filmfestival in Cannes mit "Eleanor the Great". Dieser neue Meilenstein unterstreicht, wie präsent Scarletts Einfluss in der Filmindustrie ist. Trotz ihres Erfolgs bleibt ihre Leidenschaft für das Kino ungebrochen: Sie hofft, dass auch heutige junge Kinobesucher durch ihre Filme träumen können – so wie sie einst von den Abenteuerfilmen ihrer Kindheit träumte.

Getty Images Scarlett Johansson im April 2024

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth" in New York

Gerald Matzka / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspieler