Neuer "Under Fire"-Trailer zeigt Dylan Sprouse in Action

Dylan Sprouse (32) und Mason Gooding (28) sorgen im neuen Trailer zu "Under Fire" für Spannung. In dem kommenden Actionfilm spielen sie zwei Undercover-Agenten, die unwissentlich am selben Fall arbeiten. Bei einem Deal mit einem Drogenkartell offenbaren sie ihre wahren Identitäten – doch bevor sie reagieren können, geraten sie ins Visier eines Scharfschützen. In dem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel müssen sie notgedrungen zusammenarbeiten, um zu überleben. Der Film startet am 15. August sowohl in den Kinos als auch digital.

Neben Dylan und Mason sind auch Odette Annable (40), Bayardo De Murguia, Declan Laird, Austin North (28) und Emilio Rivera in weiteren Rollen zu sehen. Regie führte Steven C. Miller, der für temporeiche Action und packende Spannung bekannt ist. Der Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf die intensiven Szenen, die die Zuschauer erwarten. Über die Motivation des mysteriösen Scharfschützen bleibt jedoch vieles im Dunkeln – und steigert die Vorfreude auf die Auflösung im Film.

Dylan, der durch seine Jugendrolle in der Serie "Hotel Zack & Cody" bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren erfolgreich in Actionfilmen und als Unternehmer etabliert. In Interviews betonte er kürzlich, wie spannend es für ihn sei, vielschichtige Figuren mit einer intensiven Hintergrundgeschichte darzustellen. Mason, der vielen aus romantischen Komödien bekannt ist, begeistert mit seiner Vielseitigkeit und zeigte sich ebenfalls begeistert von der Zusammenarbeit. Eine Verbindung, die sicher auch auf der Leinwand spannend zu sehen sein wird.

