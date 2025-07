Oha: Jonathan Bailey findet "Bridgerton" nicht romantisch

Jonathan Bailey (37), bekannt für seine Rolle als Anthony in der Serie Bridgerton, hat kürzlich in einem Interview für die Show "Chicken Shop Date" verraten, dass ihn die Serie in Sachen Romantik nicht weitergebracht hat. "Hat 'Bridgerton' dich in der Liebe besser gemacht?", fragte die Moderatorin Amelia Dimoldenberg (31). Seine Antwort? Ein entschiedenes "Nein!" mit einem Lachen: "Es war doch eine Fantasie, oder? Romantik ist geerdet und real." Der Schauspieler war dort, um seinen neuen Film "Jurassic World Rebirth" zu promoten, und scherzte zudem, dass Amelia selbst gut als "potenzielle alte Jungfer" in "Bridgerton" passen würde.

Neben seinem Ruhm als Viscount Anthony "Bridgerton" hat Jonathan auch in anderen Projekten beeindruckt. Er spielte kürzlich eine Hauptrolle im Film "Jurassic World Rebirth", der Anlass für seinen Besuch bei "Chicken Shop Date" war. Auch in der Showtime-Serie "Fellow Travelers", für die er eine Emmy-Nominierung erhielt, führte er eine On-Screen-Liebesgeschichte zum Erfolg. Zudem ist er in der Verfilmung des Musicals Wicked als Prinz Fiyero an der Seite von Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) zu sehen. Mit diesen Rollen hat sich Jonathan als romantischer Hauptdarsteller etabliert.

Doch nicht nur als romantischer Held auf der Leinwand sorgte der Brite zuletzt für Schlagzeilen. Bei den Premieren zu "Jurassic World Rebirth" in London und New York küsste er seine Kollegin Scarlett Johansson (40) zur Überraschung vieler Fans auf die Lippen – und das sogar im Beisein ihres Mannes Colin Jost (43). Im Interview mit Entertainment Tonight steckte der Schauspieler die Aufregung darum gelassen weg: "Wenn du deine Freunde nicht küssen kannst, wann dann? Das Leben ist zu kurz." Das zeigte einmal mehr, wie entspannt Jonathan mit Freundschaften und Öffentlichkeit umgeht.

Getty Images Jonathan Bailey, Mai 2024

Getty Images Ariana Grande, Cynthia Erivo und Jonathan Bailey, November 2024

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Juni 2025

