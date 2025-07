Hört Profitänzerin Christina Hänni bei "Let's Dance" auf?

Fans von Christina Hänni (35), bekannt aus der TV-Show Let's Dance, können aufatmen: Die 35-jährige Profitänzerin hat ihre Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht beendet. In einer Reaktion auf die Spekulationen ihrer Follower machte sie auf Instagram deutlich, dass sie weiterhin ein fester Bestandteil des Formats bleibt: "Nein, natürlich habe ich nicht aufgehört. Warum sollte ich?", erklärte sie ihren Followern. Die Gerüchteküche war durch ihren vorübergehenden Rückzug aus den sozialen Medien und ihre Abwesenheit beim Finale im Mai angeheizt worden.

Ein allergischer Schock hatte die 35-Jährige dazu gezwungen, beim großen "Let's Dance"-Finale zu fehlen, und auch auf der anschließenden Tour wird Christina nicht tanzen. Als Grund dafür nannte sie die gleichzeitige Konzertreihe ihres Mannes Luca Hänni (30). "Die Tour kollidiert mit Lucas Live Tour und ich bin bei unserer Maus", schrieb die Tänzerin und fügte hinzu: "Jetzt ist Papa dran." Damit machte sie klar, wie wichtig Teamwork im Hause Hänni ist.

Christina ist bereits seit 2017 ein fester Bestandteil von "Let's Dance", wo sie von Anfang an die Herzen des Publikums eroberte. Mit Luca, den sie über die Show kennenlernte, hat sie nicht nur einen Lebenspartner, sondern auch einen kreativen Kollegen an ihrer Seite. Gemeinsam haben sie ihren Podcast "Don't Worry be Hänni" ins Leben gerufen, der erst kürzlich aus der Sommerpause zurückkehrte und sogar live vor Publikum aufgezeichnet wird. Die gegenseitige Unterstützung macht sie nicht nur als Eltern, sondern auch als Künstler zu einem absoluten Dream-Team.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov, Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen und Christina Hänni bei "Let's Dance"

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024