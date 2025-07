Funkelnder Klunker: Paige Lorenze und ihr Tommy sind verlobt

Tommy Paul und Paige Lorenze haben ihre Verlobung bekanntgegeben! Der amerikanische Tennisprofi stellte seiner Modelfreundin nach seinem Auftritt bei Wimbledon die entscheidende Frage. Dort war Tommy zwar bereits in der zweiten Runde ausgeschieden – doch das Glück auf persönlicher Ebene ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram teilte Paige Fotos von dem romantischen Antrag am Strand und präsentierte stolz ihren funkelnden Verlobungsring. "Für immer", schrieb sie mit einem weißen Herz-Emoji zu den Bildern.

Das Paar hatte sich während der US Open 2022 kennengelernt und ihre Beziehung wenige Monate später bestätigt. Im Sommer 2023 zogen sie dann zusammen, eine Entscheidung, die beide als Bereicherung für ihr Leben beschrieben. Paige führt das Geschäft Dairy Boy und fand in Tommy einen unterstützenden Partner, der sie sowohl beruflich als auch privat fördert. Im Gegenzug begleitet sie ihn zu internationalen Turnieren. Erst im Juni dieses Jahres hatte Tommy mit dem Einzug ins Viertelfinale der French Open Geschichte geschrieben und dabei an Andre Agassis Erfolge aus dem Jahr 2003 angeknüpft.

Paige hat in der Vergangenheit bereits Schlagzeilen gemacht, insbesondere durch ihre frühere Beziehung mit Schauspieler Armie Hammer (38). Diese viermonatige Beziehung endete im Jahr 2020 und hinterließ tiefe Spuren bei der Influencerin. Später berichtete sie, dass sie in der Zeit belastende Erfahrungen gemacht habe, die sie schwer traumatisierten. Armies Verhalten und seine Darstellungen von BDSM seien in ihren Augen eine gefährliche Täuschung gewesen, durch die er Frauen zu schädlichen Handlungen drängte. Sein Umfeld widersprach diesen Vorwürfen und betonte stets, dass alles einvernehmlich gewesen sei.

Getty Images Paige Lorenze und Tommy Paul, September 2023

Getty Images Tommy Paul und Paige Lorenze, Juni 2024

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

