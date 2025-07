Nach vier Jahren: Ex-Tennisstar Jelena Dokic wieder vergeben

Die ehemalige australische Tennisspielerin Jelena Dokic (42) hat ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Auf Instagram postet die 42-Jährige ein verliebtes Foto mit ihrem neuen Partner Yane Veselinov. "Du bist mein ruhiger, sicherer, friedlicher und glücklicher Ort. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe", schreibt sie zu dem süßen Pärchenfoto. Die Fans von Jelena zeigen sich begeistert und gratulieren ihr in den Kommentaren herzlich zu ihrem Liebesglück.

Nach fast vier Jahren als Single scheint Jelena nun ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Ihre letzte Beziehung endete 2021, nachdem sie fast zwei Jahrzehnte mit ihrem damaligen Partner Tin Bikic zusammen war. In der Zwischenzeit hatte Jelena immer wieder offen darüber gesprochen, wie schwer es ihr fiel, nach diesem Bruch wieder Vertrauen und Hoffnung für eine neue Liebe zu fassen. Doch Yane scheint in der Lage gewesen zu sein, die Mauern um ihr Herz einzureißen.

Jelena, die in den frühen 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt zählte, hatte nach dem Ende ihrer aktiven Karriere immer wieder mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Insbesondere ihre schwere Kindheit und die schwierige Beziehung zu ihrem Vater prägten sie nachhaltig. Auch ihre Trennung von Tin vor einigen Jahren hinterließ tiefe Spuren, wie sie mehrfach bedauernd äußerte.

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic und ihr neuer Partner, Juli 2025

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic, ehemalige Tennisspielerin

Getty Images Jelena Dokic, 2012

