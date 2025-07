Jennifer Saro feiert Einjähriges mit Freund Alexander Meyer

Jennifer Saro (29) hat allen Grund zur Freude: Die ehemalige Bachelorette feiert ihr einjähriges Jubiläum mit Freund Alexander Meyer (34). Auf Instagram teilte sie zu diesem romantischen Anlass eine Reihe von liebevollen Pärchenbildern mit ihren Fans. Auf den Fotos posieren die Social-Media-Bekanntheit und der Fußballer glücklich in der Wüste, kuscheln entspannt auf einer Yacht im Urlaub oder genießen ganz einfach den gemeinsamen Alltag.

Zu diesen emotionalen Schnappschüssen schrieb Jennifer: "Ein ganzes Jahr voller Liebe für dich." Auch Jennifers Sohn, liebevoll "Keksi" genannt, ist auf den Bildern zu sehen – vor allem, wie er Zeit mit Alex verbringt. Auf den Bildern kocht der Borussia-Dortmund-Star mit seinem Schützling, spielt mit ihm am Strand, trägt ihn durch die Gegend und schmust mit ihm im Bett. Die beiden scheinen ein echtes Dreamteam zu sein. Schon in der Vergangenheit betonte Jennifer, wie glücklich sie über den tollen Umgang von Alex mit ihrem Sohn Keksi ist.

Alexander geht in der Rolle als Bonus-Papa offenbar total auf. Planen er und Jennifer weiteren Nachwuchs? Tatsächlich sprach Jennifer vor einigen Wochen ganz offen über das Thema Familienzuwachs mit ihren Fans. In einer Instagram-Fragerunde verriet die Influencerin: "Nee, grad im Moment absolut nicht. Also, ich möchte ja unbedingt mindestens noch ein Kind, aber ich will noch abwarten, bis Keks laufen kann und mich vielleicht auch ein bisschen besser versteht, wenn ich ihm Dinge erkläre." Da ihr Sohn Keksi mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt und besondere Aufmerksamkeit braucht, wolle sie aktuell erst einmal den Fokus auf ihn legen.

Instagram / jennifersaro Influencerin Jennifer Saro und Fußballspieler Alexander Meyer

Instagram / jennifersaro "Die Bachelorette" Jennifer Saro, ihr Sohn Keksi und ihr Freund Alexander Meyer

Instagram / jennifersaro Alexander Meyer und Jennifer Saro

