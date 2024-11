Dann kommt die neue Staffel von "Ich und die Walter Boys"

Fans von "Ich und die Walter Boys" dürfen sich freuen: Netflix hat offiziell bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der beliebten Teenie-Serie abgeschlossen sind. Nachdem Jackie Howard, gespielt von Nikki Rodriguez (21), am Ende der ersten Staffel nach New York ging und die Walter Boys in Colorado zurückließ, steht nun fest, dass es bald ein Wiedersehen geben wird. Die Produktion begann im Juli 2024 und wurde jetzt erfolgreich beendet, sodass die neuen Folgen voraussichtlich Anfang 2025 auf Netflix zu sehen sein werden.

Obwohl die Buchvorlage der Autorin Ali Novak bisher keine Fortsetzung hatte, arbeitet sie nun an einem zweiten Roman mit dem Titel "Ich und die Walter Boys – Die zweite Chance", der im April 2025 erscheinen soll. Die Serie entwickelt sich jedoch unabhängig vom neuen Buch weiter, was für überraschende Handlungsstränge sorgen könnte. Netflix hatte früh grünes Licht für die Fortsetzung gegeben, nachdem die erste Staffel direkt auf Platz eins der deutschen Seriencharts stieg und weltweit große Erfolge gefeiert hatte.

Autorin Ali Novak begann ihre Karriere bereits mit 15 Jahren, als sie ihre Geschichten auf der Plattform Wattpad veröffentlichte. Mit "Ich und die Walter Boys" erreichte sie ein Millionenpublikum und wurde international bekannt. Auch wenn noch nicht verraten wurde, in welche Richtung die Geschichte in Staffel zwei gehen wird, dürfen Fans sich schon mal auf die neuen Folgen des Netflix-Hits freuen.

Getty Images Nikki Rodriguez bei den People's Choice Awards 2024

Getty Images Nikki Rodriguez bei "Armani Beauty x Prisma Glass" 2024

