Video zeigt Ozzy Osbourne 48 Stunden vor seinem Tod lächelnd

Gerade erst wurden die tragischen Neuigkeiten von Ozzy Osbournes (✝76) Tod öffentlich. Nun geht ein TikTok-Video viral, das nur 48 Stunden vor seinem Tod von seiner Tochter Kelly Osbourne (40) gepostet wurde. Der Clip zeigt den ehemaligen Black-Sabbath-Frontmann gemeinsam mit seiner Tochter und seinem Enkel Sidney beim Frühstück. Der Musiker, der seit Jahren an Parkinson litt, präsentierte sich gut gelaunt mit einem einnehmenden Lächeln, während er mit einem iPad beschäftigt war. Trotz eines kurzen Hustens genoss Ozzy sichtlich den Moment und winkte in die Kamera, während er seine morgendliche Tasse Tee trank.

Die traurigen News vom Ableben der Rocklegende wurden erst vor wenigen Stunden bekannt gegeben. "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", erklärte die Familie des Sängers in einem Statement, das The Sun vorlag. Weiter hieß es: "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren."

Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Ozzy noch einen bewegenden Instagram-Post. Darin teilte der Musiker das Poster seines letzten Konzerts beim "Back to the Beginning"-Benefiz in England. Seine Frau Sharon (72) hatte ihn bei den Vorbereitungen begleitet und im Vorfeld erklärt, dass Ozzy diesen Moment als seinen endgültigen Abschied von seinen Fans und Freunden sehe. Das Konzert selbst wurde zu einem emotionalen Höhepunkt. Ozzy saß wie ein König auf einem schwarzen Thron und bedankte sich mit den Worten "Danke von ganzem Herzen" bei seinen Anhängern.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

