Sharon Osbourne plant Tochter Kellys komplette Hochzeit

Kelly Osbourne (40), die Tochter von Sharon (72) und Ozzy Osbourne (✝76), hat jetzt verraten, dass ihre Mutter die gesamte Organisation ihrer bevorstehenden Hochzeit übernehmen wird. Während Kelly und Slipknot-DJ Sid Wilson (48) ihre Verlobung mit einem spektakulären Ring aus Gelbgold und Diamanten feierten, bleibt Kelly entspannt – und überlässt die Hochzeitsdetails ihrer berühmten Mutter. "Ich will damit nichts zu tun haben, denn wenn es nach mir ginge, würden wir im Standesamt heiraten und dann in ein Pub", erklärte die Sängerin im Gespräch mit Closer Magazine. Stattdessen plant Sharon eine größere Feier im Ausland, damit nur Gäste, die wirklich Freude an den Feierlichkeiten haben, teilnehmen.

Kelly und Sid wurden 2022 ein Paar und haben bereits einen zweijährigen Sohn namens Sidney. Obwohl Hochzeit und Ehe für Kelly selbst nicht die größte Bedeutung haben, geht sie diesen Schritt aus Liebe zu Sid: "Ich habe meinen Mann gefunden. Wir brauchen das Zertifikat nicht. Aber ich weiß, dass Sid wirklich heiraten will, also werden wir heiraten." Neben den Vorbereitungen für die Hochzeit denkt das Paar laut Daily Mail auch über einen möglichen Umzug nach England nach, wo sie sich eine gute Schulbildung und ein ruhiges Umfeld für ihren Sohn wünschen. Auch über eine größere Familie wird bereits nachgedacht, wie Kelly verrät: "Ich will definitiv mehr Kinder!"

Die große Hochzeit reiht sich nahtlos in die jüngsten Meilensteine der Osbourne-Familie ein. Erst kürzlich verabschiedete sich Kellys Vater Ozzy mit einem emotionalen Konzert von der Bühne seiner jahrzehntelangen Karriere. Die Verlobung, die nur wenig später im Beisein von Ozzy und Sharon gefeiert wurde, macht deutlich, wie eng die Familie auch in besonderen Momenten zusammenhält. Umso größer ist nun die Vorfreude – und es bleibt spannend, was Sharon für den großen Tag ihrer Tochter auf die Beine stellt.

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne, TV-Bekanntheiten

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney und ihrem Partner Sid Wilson

Snorlax / MEGA Sharon und ihre Tochter Kelly Osbourne im April 2025