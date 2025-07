Diogo Jotas (†28) Witwe äußert sich erstmals seit seinem Tod

Rute Cardoso, die Witwe des verstorbenen Fußballstars Diogo Jota (✝28), hat sich mit einer emotionalen Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram teilte sie Fotos ihrer Hochzeit mit Diogo, die erst am 22. Juni 2025 in Porto stattfand – nur elf Tage vor dessen tödlichem Unfall. Unter den intimen Fotos der Zeremonie schrieb sie: "Ein Monat unseres 'Bis dass der Tod uns scheidet'. Für immer." Mit diesen Zeilen gedachte sie ihrer kurzen, aber intensiven Ehe mit dem ehemaligen Stürmer des FC Liverpool. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Dinis, Duarte und Mafalda.

Der tragische Tod von Diogo Jota, der am 3. Juli bei einem Autounfall in Nordspanien ums Leben kam, sorgte für Fassungslosigkeit in der Fußballwelt. Gemeinsam mit seinem Bruder André Silva erlitt er tödliche Verletzungen. Sein Klub, der FC Liverpool, reagierte unmittelbar und zog seine Rückennummer 20 zurück – ein symbolischer Akt, um ihn für immer zu ehren. Auch in Portugal fand eine Trauerfeier statt, zu der zahlreiche Mitspieler erschienen, um Abschied von ihrem Freund und Kollegen zu nehmen. Mit einer Schweigeminute, einer speziellen Stadionhymne und einem Sonderheft wurde seiner ebenfalls vor einem Testspiel gegen Preston gedacht.

Für die Fußballgemeinde bleibt Diogo Jota unvergessen. Nahe dem Anfield-Stadion in Liverpool wurde ihm zu Ehren ein großes Wandbild erstellt. Hier sowie an anderen Gedenkorten kommen Fans und Angehörige zusammen, um ihn zu würdigen. Besonders ergreifend war der Besuch von Rute Cardoso bei der improvisierten Gedenkstätte vor dem Stadion. Blumen, handgeschriebene Briefe und Erinnerungsstücke zeugen von der enormen Zuneigung und Anerkennung, die Jota nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch erhalten hat. Trotz des Verlusts bleibt sein Vermächtnis lebendig, und die Anteilnahme seiner Fans und der Fußballwelt gibt seiner Familie wohl in diesen schweren Zeiten Trost.

Instagram / rutecfcardoso14 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im April 2025

https://www.instagram.com/p/C924nuxI-Oa/?hl=de&img_index=1 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im Juli 2024

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler