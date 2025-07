Ozzy Osbourne teilte vor seinem Tod emotionalen Post im Netz

Ozzy Osbourne (✝76), die legendäre Stimme der Band Black Sabbath, verstarb am Dienstagmorgen. Nur einen Tag zuvor hatte der Musiker noch einen berührenden Instagram-Post geteilt, ein Poster seines letzten Konzerts mit der Band beim "Back to the Beginning"-Benefiz in England im Juli. Seine Frau Sharon Osbourne (72) begleitete ihn bei der Organisation dieses letzten Auftritts, der ihm trotz seiner Parkinson-Erkrankung noch einmal die Bühne mit den ursprünglichen Bandmitgliedern Tony Iommi (77), Bill Ward (77) und Geezer Butler (76) teilen ließ. Kurz vor der Show hatte Sharon erklärt, Ozzy sehe diesen Auftritt als seinen endgültigen Abschied von seinen Fans und Freunden.

Das Konzert, bei dem auch Musikgrößen wie Metallica, Guns N' Roses und Aerosmith Steven Tyler (77) auftraten, war ein emotionaler Meilenstein. Während der Show, bei der Ozzy wie ein König auf einem schwarzen Thron saß, richtete er bewegte Worte an seine Fans: "Danke von ganzem Herzen." Nach dem Konzert erschien er ein letztes Mal öffentlich bei einer Convention, wo er Fans wie den Sänger Pip Marsh tief bewegte. Marsh beschrieb den Verlust des Sängers als niederschmetternd und erinnerte daran, wie sehr Ozzy die Musikwelt geprägt hat. Trotz seines Rückzugs von der Bühne hatte Ozzy noch kurz vor seinem Tod betont, er wolle weiterhin Projekte im Studio umsetzen.

Geboren im britischen Birmingham, hinterließ Ozzy tiefe Spuren in der Musikwelt, zuerst als Frontmann von Black Sabbath und später durch seine erfolgreiche Solokarriere. Seine fünf Kinder stehen nun seiner Witwe Sharon bei, die Ozzy als Fels in der Brandung unterstützte. Sein Leben, das von Höhen und Tiefen sowie einer außergewöhnlichen Verbindung zu seinen Fans geprägt war, endete im Kreise seiner Familie. Vor seinem Tod blickte Ozzy mit Stolz auf das Vermächtnis der Band, die den Metal geprägt und eine unzerbrechliche Bande zwischen ihren Mitgliedern geschaffen hatte.

Getty Images Ozzy Osbourne bei den Grammys 2020

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne postet kurz vor seinem Tod ein Plakat von "Back to the Beginning"

