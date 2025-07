Familie bestätigt Tod von Black-Sabbath-Star Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne (✝76), der ehemalige Frontmann der Band Black Sabbath, ist tot. Seine Familie bestätigte die Nachricht heute mit einem Statement gegenüber The Sun, das von seiner Ehefrau Sharon Osbourne (72) und ihren Kindern Jack (55), Kelly (40), Aimee (41) und Louis unterzeichnet wurde. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", hieß es darin. Vor gerade einmal 17 Tagen gab Ozzy sein letztes Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham, ein Abschied, der nun tragischerweise endgültig geworden ist.

Ozzy, bekannt als "Prince of Darkness" der Rockmusik, kämpfte in den letzten Jahren seines Lebens mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Der Musiker litt an einer Parkinson-Erkrankung und musste sich mehreren komplizierten Operationen unterziehen. Bei seinem Abschlusskonzert, das von Fans und Weggefährten euphorisch gefeiert wurde, musste er sogar auf einem Thron performen, da seine Mobilität stark eingeschränkt war. Dennoch gelang es ihm, die Bühne mit Leidenschaft ein letztes Mal zu rocken, wobei er von seinen Bandkollegen der Originalbesetzung unterstützt wurde.

Als einer der Pioniere des Heavy Metal prägte Ozzy zusammen mit Black Sabbath die Musikwelt nachhaltig. Mit Hits wie "Paranoid" und "Iron Man" erlangte die Band Kultstatus. Doch nicht nur seine Musik machte ihn berühmt, sondern auch seine Exzesse, sein turbulentes Privatleben und seine ikonische Reality-Show "The Osbournes", die die Familie in den 2000er-Jahren weltweit bekannt machte. Trotz vieler Höhen und Tiefen in seiner Karriere und Ehe blieb Sharon stets an seiner Seite, und auch im Herzen der Fans wird Ozzy Osbourne für immer weiterleben – als Musiker, Persönlichkeit und unvergleichlicher Showman.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Anzeige Anzeige