Zahlreiche Stars verabschieden sich von Ozzy Osbourne (†76)

Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, ist am Dienstagmorgen verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seiner Familie bestätigt, die mitteilte, dass Ozzy im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen sei. Der als "Prince of Darkness" bekannte Musiker war ein Pionier des Heavy Metal und prägte mit seiner unverwechselbaren Stimme die Musikgeschichte über Jahrzehnte hinweg. Stars wie Elton John (78), der ihn einen "wahren Wegbereiter" nannte, und David Beckham (50) verabschiedeten sich in emotionalen Botschaften von dem Ausnahmekünstler. "Ich bin unendlich traurig, Ozzy zu verlieren, einen Freund und eine wahre Legende", schrieb Elton John auf Instagram. Auch die Kollegen von Metallica posten ein Foto aus alten Zeiten – den Musikern scheinen die Worte zu fehlen, denn das Bild kommentieren sie nur mit einem gebrochenen Herzen.

Ozzy hatte vor Kurzem seine Karriere mit einem emotionalen Abschiedskonzert in Birmingham beendet, bei dem er erstmals seit zwanzig Jahren wieder mit seinen Black-Sabbath-Bandkollegen auf der Bühne stand. Das "Back to the Beginning"-Benefizkonzert zog 42.000 Fans an und wurde als historischer Moment in der Musikgeschichte gefeiert. Musiker und Freunde, darunter Sir Brian May (78) von Queen, betonten, wie bedeutsam dieser letzte Auftritt für Ozzy und seine Fans war. May erklärte, wie dankbar er sei, Ozzy nach seinem Auftritt gesprochen zu haben. Die Veranstaltung gilt als Höhepunkt einer monumentalen Karriere. Auch prominente Kollegen wie Ronnie Wood (78) von den Rolling Stones und Billie Joe Armstrong (53) von Green Day äußerten ihre Trauer. Fans des Sängers ließen es sich nicht nehmen, ihre Anteilnahme auf Social Media zu zeigen, und zollten dem Ausnahmetalent ihren Tribut.

Ozzy hinterlässt seine Ehefrau Sharon Osbourne sowie seine Kinder Jack, Kelly, Aimee, Jessica, Louis und den adoptierten Elliot. In den letzten Jahren kämpfte der Sänger öffentlich mit gesundheitlichen Problemen, darunter seiner Parkinson-Diagnose. Doch seine Hingabe zur Musik und seinen Fans blieb ungebrochen. Rückblickend war Ozzys Lebensgeschichte geprägt von beispiellosem Erfolg, aber auch tiefen Herausforderungen, durch die er mit seiner Familie als Rückhalt ging. Seit 43 Jahren war Sharon an seiner Seite und unterstützte ihn in jeder Lebenslage.

Getty Images Ozzy Osbourne, 2009

Instagram / metallica Metallica und Ozzy Osbourne (Mitte) in jungen Jahren

