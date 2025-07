"Er ist großartig": Lexi Wood äußert sich zu Drake-Gerüchten

Vor wenigen Monaten kursierten Gerüchte, Lexi Wood habe etwas mit Rapper Drake (38) am Laufen. In einer Folge des Podcasts "Casual Chaos" wurde das Reality-TV-Sternchen nun von Gia Giudice direkt auf die Spekulationen angesprochen – doch eine eindeutige Antwort blieb aus. Lexi bezeichnete es als "völlig verrückt", dass diese Vermutungen publik gemacht wurden, obwohl weder sie noch der "God’s Plan"-Interpret jemals dazu Stellung bezogen hätten. Dennoch verlor die Influencerin nur positive Worte über ihn: "Ich kann sagen: Er ist großartig, und ich bin wirklich dankbar, ihn zu kennen. Er ist so talentiert, so lieb, kommt aus einer tollen Familie, hat großartige Freunde."

Im Gespräch ging Lexi auch auf ihren Ex-Freund Jesse Solomon ein, der die Spekulationen über sie und Drake erst angestoßen hatte. In dem Podcast "Chicks in the Office" sagte die "Summer House"-Bekanntheit: "Wenn du eine Frau daten willst, die mit Drake zusammen war, kannst du nicht einfach cool bleiben." Für das Model war das "einfach geschmacklos". "Mir wurde das tausendfach zugeschickt, und ich dachte nur: 'Erstens – warum sagst du so etwas? Warum redest du über mich?'", betont sie und fügt hinzu: "Ich finde, egal ob Freundschaft oder Beziehung – man tastet sich erst mal vorsichtig ran, man postet das doch nicht gleich überall."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 27-Jährige mit den Gerüchten konfrontiert wird. In der Talkshow "Watch What Happens Live" hakte Moderator Andy Cohen (57) ebenfalls nach, was wirklich zwischen ihr und Drake laufe – doch auch dort machte Lexi klar, dass sie sich dazu nicht äußern will. "Kann ich einen Schluck nehmen und die Frage überspringen?", antwortete sie mit einem vielsagenden Blick in die Kamera – und heizte damit die Spekulationen weiter an.

Getty Images Lexi Wood, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Lexi Wood, Model