Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne stirbt mit 76 Jahren

Die Welt trauert um eine Rocklegende: Ozzy Osbourne (✝76) ist tot. Der Lead-Sänger von Black Sabbath starb heute Morgen. Die traurige Nachricht verkündet seine Familie in einem Statement, das The Sun vorliegt. "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", lautet es darin. Weiter heißt es: "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren."

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Anzeige Anzeige