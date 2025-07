Iris Berben wird 75: ZDF ändert ihr zu Ehren das Programm

Schauspielikone Iris Berben (74) wird am 12. August 75 Jahre alt – Grund genug für das ZDF, die Schauspielerin mit einem Film-Marathon zu ehren, wie unter anderem Watson berichtet. Dazu zeigt der Sender am 9. August 2025 das dreistündige Film-Epos "Altes Land" in zwei Teilen. In dem Familiendrama spielt Iris in einer ihrer bemerkenswertesten Rollen der letzten Jahre: Vera, eine Frau, die nach der Flucht aus Ostpreußen im Alten Land eine neue Heimat findet.

Die Romanverfilmung, die 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, wirft eindringliche Fragen zu Themen wie Herkunft, Zugehörigkeit und den Konflikten zwischen Tradition und Veränderung auf. Der erste Teil mit dem Titel "Ankommen" startet um 12:05 Uhr und erzählt von Veras Ankunft in der neuen Heimat und den Herausforderungen, die sie dort bewältigen muss. Sie entwickelt eine tiefe Bindung zu dem Hof, den sie mit ihrem Stiefvater bewirtschaftet, und verteidigt ihren Lebensraum gegen äußere Einflüsse. Im zweiten Teil mit dem Titel "Bleiben", der direkt im Anschluss ab 13:40 Uhr ausgestrahlt wird, stehen Veränderungen im Alten Land im Fokus. Der Kontakt zu einer ehemaligen Freundschaft wird neu belebt, und Vera muss sich mit den Veränderungen in ihrem Leben arrangieren.

Mit ihrer Rolle als Vera bleibt Iris nachhaltig im Gedächtnis. Kein Wunder, dass sie das deutsche Film- und Fernsehgeschehen über Jahrzehnte hinweg prägte und mit ihrer Bühnenpräsenz sowie ihrer Vielseitigkeit begeisterte. Zuletzt war die Schauspielerin in Sönke Wortmanns "Der Spitzname" oder in der Netflix-Produktion "Paradise" zu sehen. Mit der Jubiläumsausstrahlung zeigt das ZDF, wie sehr die Zuschauer die besondere Kunstfertigkeit der Schauspielerin schätzen.

