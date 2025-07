Stars würdigen Malcolm-Jamal Warner (54) nach tragischem Tod

Hollywood trauert um Malcolm-Jamal Warner (54), der am Sonntag auf tragische Weise ums Leben kam. Während eines Familienurlaubs in Costa Rica wurde der ehemalige Star von "The Cosby Show" an der Playa Grande von einer starken Strömung erfasst und ertrank. Rettungsversuche blieben erfolglos. In Gedenken an den Serienstar hat die Sängerin Beyoncé (43) auf ihrer Website ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "Rest in Power, Malcolm-Jamal Warner. Danke, dass du ein großer Teil unserer gemeinsamen TV-Geschichte warst. Du wirst vermisst werden."

Neben Beyoncé äußerten sich zahlreiche Wegbegleiter und Fans zu dem Verlust. Auch Adam Sandler (58), der in den späten 80er-Jahren mit Malcolm bei "The Cosby Show" zusammenarbeitete, erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse und lobte den Verstorbenen als warmherzigen und humorvollen Menschen. "Er war wirklich gut zu mir als Mensch, und seine Mutter war großartig zu uns, und ich sende meine Liebe der Familie. Malcolm war ein wirklich großartiger Mensch, ein lustiges, kluges Kind, und er bedeutete Amerika sehr viel", erklärte er niedergeschlagen gegenüber Entertainment Today. Schauspielkollege Eddie Griffin sowie Tracee Ellis Ross, die mit Malcolm in anderen Produktionen zusammenarbeiteten, beschrieben ihn als überaus talentierten Künstler und guten Freund.

Die Rolle des liebevollen und gelegentlich chaotischen Theo Huxtable machte Warner in den 80er-Jahren zu einem bekannten Gesicht der amerikanischen Fernsehlandschaft. Neben seiner Arbeit bei "The Cosby Show" überzeugte er in Serien wie "Malcolm & Eddie" und "Reed Between the Lines". Besonders in Erinnerung bleibt auch seine Emmy-nominierte Darstellung eines Kindes mit Dyslexie, die auf einer realen Geschichte des Serienerfinders basierte. Abseits der Kameras führte Warner ein zurückgezogenes Leben, abseits des Rampenlichts, und hinterlässt eine Ehefrau und eine kleine Tochter, deren Namen er stets aus der Öffentlichkeit hielt.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, 2016

Getty Images Beyoncé, 2024

