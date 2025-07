Enorme Anteilnahme: Die Fans trauern um Ozzy Osbourne (†76)

Der Tod von Ozzy Osbourne (✝76) hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Der legendäre Musiker und Mitbegründer der Heavy-Metal-Band Black Sabbath ist am Dienstagmorgen verstorben. Seine Fans nehmen in den sozialen Medien Abschied. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz kommentieren Fans: "Mach's gut, Ozzy. Dein letzter Auftritt bleibt in Erinnerung! Danke dafür", "Ruhe in Frieden, Ozzy Osbourne. Eine Legende verlässt die Bühne des Lebens – doch sein Vermächtnis bleibt für immer laut. Danke für alles, Prince of Darkness", "Es bricht mir das Herz" und "Eine Ära geht. Die Legende bleibt."

Der als "Prince of Darkness" bezeichnete Sänger war nicht nur für seine Musik, sondern auch für sein wildes Leben voller Skandale bekannt. Seine Auftritte sorgten für Furore – wie der Moment, als er einer Fledermaus auf der Bühne den Kopf abbiss. Privat hatte Ozzy ein bewegtes Leben, geprägt von Drogenproblemen und exzentrischem Verhalten. Trotz allem liebte ihn das Publikum für seine unvergleichliche Authentizität und Bühnenpräsenz.

Nur einen Tag vor seinem Tod meldete sich der Sänger selbst auf Instagram mit einer Hommage an seine Band. Seine letzte Show gab Ozzy vor erst 17 Tagen in Birmingham – der Stadt, in der seine Karriere begann. Dorthin kehrte er ein letztes Mal zurück, um gemeinsam mit seiner Familie diese besondere Bühne zu betreten. Auch wenn er nun nicht mehr ist, bleibt sein musikalisches Vermächtnis bestehen. Hits wie "Crazy Train" und "Paranoid" gehören zu den Klassikern der Musikgeschichte. Vor allem aber hinterlässt er seine Frau Sharon Osbourne (72) und seine fünf Kinder, die in ihrem Statement betonten, wie sehr Ozzy von seiner Familie geliebt wurde.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

