Letzte Geheimnisse: Ozzy Osbourne bringt Autobiografie raus

Ozzy Osbourne (76), der legendäre Sänger und ehemalige Frontmann der Band Black Sabbath, hat seine neue Autobiografie "Last Rites" angekündigt. In dem Buch erzählt der Musiker offen von seiner Karriere, seinem schillernden Leben im Rampenlicht und den gesundheitlichen Herausforderungen. Vor sieben Jahren erkrankte Ozzy auf seiner Abschiedstour 2018 an einer Infektion am Daumen, die wenig später zu einer nahezu vollständigen Lähmung vom Nacken abwärts führte. Diese schweren gesundheitlichen Rückschläge endeten 2019 mit der Diagnose Parkinson. Dennoch zeigt sich Ozzy laut People in seinen Erzählungen ungebrochen: "Ich bereue nichts", schreibt er. "Wenn ich nüchtern und sauber gewesen wäre, wäre ich nicht Ozzy. Wenn ich normale, vernünftige Dinge getan hätte, wäre ich nicht Ozzy."

In "Last Rites" schildert der selbsternannte "Prince of Darkness" offen, wie Exzesse und ein unkonventioneller Lebensstil ihn zu dem machten, was er heute ist. "Wenn ich alles noch einmal machen könnte, würde ich nichts ändern", erklärt er in dem Buch. Er sei dankbar für das Leben, das er geführt habe. Neben seinen persönlichen und beruflichen Kämpfen thematisiert Ozzy auch Höhepunkte wie die Wiedervereinigung mit Black Sabbath und enge Beziehungen zu Kollegen wie Slash (59), Zakk Wylde und Lemmy Kilmister (✝70). Am 5. Juli gab Ozzy zudem seinen allerletzten Auftritt bei der "Back to the Beginning"-Show, bei der es zur Black Sabbath-Reunion kam.

Privat ist Ozzy seit Jahrzehnten mit Sharon Osbourne (72) verheiratet, die ihn immer wieder unterstützte, auch durch zahlreiche gesundheitliche Krisen hindurch. Ihre Ehe wurde in der Reality-Serie "The Osbournes" einem Millionenpublikum bekannt. In einem Interview hatte Ozzy einmal gesagt: "Sharon ist meine größte Stärke – und manchmal auch meine größte Schwäche." Trotz aller persönlicher Herausforderungen scheint Ozzy sich in seiner Autobiografie vor allem einem Lebensmotto treu zu bleiben: "No regrets." Am 7. Oktober soll das Buch erscheinen.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Musiker Ozzy Osbourne im Oktober 2024 in Cleveland

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014