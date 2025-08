Influencer Chase Filandro stirbt mit 20 Jahren nach Suizid

Traurige Nachrichten von Chase Filandro: Der junge Influencer ist mit nur 20 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht gab seine Schwester Franki Ford in einem Statement auf Instagram bekannt. "Mein Bruder Chase Filandro war ein strahlendes Licht, das eine unglaubliche Lebensfreude hatte. Er wurde von so vielen Menschen über alle Maßen geliebt und öffnete sein Herz jedem, dem er begegnete", schrieb sie zu einem Foto, das ihn am Mount Rushmore zeigt. Chase war für seine Liebe zu Reisen und Nationalparks bekannt, wo er oft neue Freundschaften knüpfte.

Es ist auch bereits bekannt, warum Chase aus dem Leben schied. "Es war Chases eigene Entscheidung, in den Himmel zu gehen", erklärte seine Familie in einem Statement gegenüber People. Der 20-Jährige beging also Suizid. Seine Angehörigen wollen mit etwas Besonderem an den Influencer erinnern. "Um sein Leben zu ehren und sein Vermächtnis für immer in Erinnerung zu behalten, laden wir Sie ein, einen Beitrag für ein Denkmal für ihn zu leisten, das in oder in der Nähe eines seiner Lieblingsparks errichtet werden soll", erklärte seine Schwester. Für das Denkmal wurden auf einer GoFundMe-Seite bereits rund 26.000 US-Dollar an Spenden eingesammelt.

Chase hatte mehr als 36.000 Follower auf Instagram und war zudem Sänger der New Yorker Band Jusgt Add Water. Auch als Schauspieler versuchte er sich – laut seiner Schwester war er sehr vielseitig und ein offenherziger Mensch. "Er begrüßte Fremde immer mit einem Lächeln und schloss auf allen Wanderwegen, die er bereiste, neue Freundschaften", beschrieb Chases Schwester ihn in ihrem Statement abschließend.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / chase_fil Chase Filandro, Influencer

Instagram / chase_fil Chase Filandro, Januar 2025

Instagram / chase_fil Chase Filandro, Influencer