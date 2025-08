Lisa Akkaya und Akka verpassten Sohn Emilios erste Schritte

Freudige Neuigkeiten bei Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24): Das Paar erwartet sein zweites Kind! Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Ehemann, der unter dem Namen Akka bekannt ist, könnten kaum glücklicher sein. Doch während sie sich auf das neue Familienmitglied freuen, mussten sie eine kleine, aber emotionale Enttäuschung hinnehmen. Ihr neun Monate alter Sohn Emilio hat seine ersten Schritte gemacht – und das ausgerechnet, als Lisa Marie und Furkan für eine Stunde das Haus verlassen hatten. "Da sind wir einmal weg – das erste Mal seit langem – da läuft er vier Schritte vor meinen Eltern", teilte Lisa Marie in ihrer Instagram-Story mit.

Bei dem süßen Moment waren Lisas Eltern zugegen, die Emilio voller Stolz bei seinen ersten Gehversuchen bewunderten. Lisa Marie offenbarte auch, wie überrascht sie darüber war, dass ihr Sohn diesen Meilenstein bereits mit neun Monaten erreicht hat. "Er ist gerade neun Monate alt und jeden Tag lernt er was Neues." Die verpassten ersten Schritte scheinen das Paar jedoch nicht zu entmutigen. Vielmehr genießen die frischgebackenen Eltern die rasante Entwicklung ihres kleinen Emilio, während die Vorfreude auf den Familienzuwachs weiter wächst.

Die Unterstützung ihrer Familie ist für Lisa Marie in dieser besonderen Zeit von unschätzbarem Wert. Zu ihren Eltern scheint die werdende Mutter ein enges Verhältnis zu haben, was vor allem in herausfordernden Momenten deutlich wird. Emilio, das erste gemeinsame Kind der Akkayas, wird oft von seinen Großeltern umsorgt, während Lisa Marie Zeit hat, sich zu erholen. Die Reality-Darstellerin, die durch Sendungen und soziale Medien bekannt wurde, scheint trotz mancher Hürden eine starke Stütze in ihrer Familie zu finden – ein Umstand, der ihr in ihrer aktuellen Situation wohl viel Kraft gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020